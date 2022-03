Ik heb het natuurlijk over voormalig UFC 125 pond kampioen Demetrious 'Mighty Mouse' Johnson. De vlieggewicht divisie werd jarenlang gedomineerd door Johnson, op dat moment misschien wel de beste vechter ter wereld. Het resulteerde echter niet in succesvolle pay-per-view evenementen en dat is toch, hoe gek het ook klinkt, voor een groot gedeelte waar een UFC kampioen op wordt beoordeeld.

Het gebrek aan pay-per-view succes had onder andere te maken met het ontbreken van sterke uitdagers voor 'Mighty Mouse', die met sommige opponenten zelfs twee keer afrekende (Joseph Benavidez en John Dodson) en vechters als Tim Elliott, Wilson Reis en Ray Borg werden nog voor de eerste bel al afschreven als geloofwaardige titeluitdagers. En terecht. Dan is het lastig pay-per-views verkopen.

De meest dominante vlieggewicht kampioen aller tijden Demetrious Johnson Foto: Getty Images

Door het gebrek aan competitieve titelgevechten en een kampioen die liever zat te gamen dan verbaal vuur te spuwen over z’n opponenten hing de lichtste divisie bij de mannen dan ook lange tijd aan een zijden draadje en leek het zelfs erop dat het mannen vlieggewicht zou ophouden met bestaan. Gelukkig is dat niet gebeurd, onder andere dankzij een olympisch worstelkampioen die wel het één en ander te zeggen heeft: 'Triple C' Henry Cejudo, die de divisie korte tijd een impuls gaf. Ondanks zijn overtuigende winstpartijen en zijn grote mond was het alsnog kielekiele. Voormalig kampioen Brandon Moreno was zelfs al ontslagen. Inmiddels is hij terug en steelt de sympathieke Mexicaan keer op keer de show, onder andere in zijn titelclashes met Deiveson Figueiredo. Ik durf zelfs te zeggen dat hij op dit moment één van de populairdere vechters is op het roster.

Voormalig kampioen Henry Cejudo is inmiddels met pensioen, maar blijft continu flirten met een terugkeer Foto: Getty Images

Afgelopen weekend zagen we ook weer waarom het vlieggewicht een toegevoegde waarde is voor de UFC. De 20 duizend fans in Columbus, Ohio gingen uit hun dak voor de Nieuw-Zeelandse vlieggewicht Kai Kara-France in zijn krachtmeting met Askar Askarov. Het was een partij met titelimplicaties waarin het tempo ongekend hoog lag en er aanvallend en aantrekkelijk werd gevochten. Laten we eerlijk zijn: deze match-up was main event waardig, drie rondes was te weinig. Deze wedstrijd had vijf rondes en een prominente plek op de poster verdiend. Maar niet alleen de wedstrijden in het vlieggewicht zijn leuk om te zien, de verhaallijnen en opkomende vechters zijn ook interessant. Figueiredo en Moreno lijken af te stevenen op een vierde ontmoeting, maar Kai Kara-France kan na z’n optreden van afgelopen weekend ook zeker aanspraak maken op een titelgevecht. De man van wie hij won, Askarov, heeft naar mijn mening ook een grote toekomst voor zich en laten we Alexandre Pantoja niet vergeten. Verder is Muhammad Mokaev flink aan de weg aan het timmeren en laat zelfs oud UFC en Olympisch kampioen Henry Cejudo weer van zich horen.

Kara-France is uitzinnig na zijn overwinning. Askarov treurt op de achtergrond. Foto: Getty Images

De vlieggewicht divisie is op dit moment beter dan ooit tevoren en ik kijk er naar uit hoe deze divisie zich in de komende jaren verder gaat ontwikkelen

