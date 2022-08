Daarna stootte ik m’n hoofd tegen het systeemplafond, zo hoog sprong ik de lucht in (het kan ook iets met iets met m’n lengte te maken hebben).

Houdini-act

Na 24 minuten leek het erop dat de dominante kampioen en de op dat moment nog pound for pound beste MMA-vechter ter wereld Kamaru Usman z’n titel opnieuw succesvol zou verdedigen. Edwards vocht een goede eerste ronde maar daarna was het Usman die de volgende drie rondes compleet domineerde in alle facetten.

UFC 278 | De nieuwe kampioen heet Leon Edwards

De kans dat Leon Edwards de partij nog zou kunnen kantelen was echt nihil. Van zijn elf overwinningen in de UFC had hij er ook slechts drie voortijdig beëindigd, tegen tegenstanders die niet in de buurt komen van het niveau van Usman. Maar toen volgde de Houdini act van Leon Edwards, de verwoestende linker hoge trap die 'Rocky' uit zijn hoge hoed toverde veranderde alles.

Geschiedenis geschreven

Als Leon Edwards de partij op punten zou hebben verloren hadden weinig mensen waarschijnlijk nog naar Leon omgekeken. Hij zou misschien wel weer een zegereeks van tien hebben moeten zetten voor een titelgevecht.

Maar er werd geschiedenis geschreven. Leon heeft zichzelf in een positie gevochten waar hij hoogstwaarschijnlijk op één van de grootste podia ooit zijn titel mag gaan verdedigen in een historische rematch tegen 'The Nigerian Nightmare'.

Veel tegenslagen

De sympathieke Edwards kende de laatste jaren veel tegenslagen, onder andere door de coronapandemie, en moest lang op z’n kans wachten. Ook in de wedstrijd ging het in de tweede, derde en vierde ronde niet makkelijk. Ondanks dat het leek dat Edwards er mentaal doorheen zat, werd hij door z’n coaches keer op keer gemotiveerd en dat betaalde zich uit in de slotfase.

Het coachwerk was fantastisch om te horen, het was iets waar ik, helemaal nu na de wedstrijd nu we weten hoe het is afgelopen, enorm van kan genieten.

If he gets a good surgeon he’s going to be all right

Voor degenen die mijn carrière hebben gevolgd, ook mijn coach Bob Schrijber kon zo lekker motiverend je toch nog terugkrijgen in een wedstrijd. Toen ik in 2011 tegen Christian Morecraft vocht in Oakland, Californië en zo’n beetje het grootste pak slaag ooit kreeg in de eerste ronde (misschien wel een 10-6 ronde) waardoor mijn lip er half afhing, kreeg Bob me toch nog aan de praat.

Na de legendarische woorden van cutman Jacob 'Stitch' Duran “If he gets a good surgeon he’s going to be all right” en ik Bob vertelde dat ik me niet echt top voelde en het gevoel had bijna flauw te vallen kreeg Bob mijn gedachten toch nog één keer op orde: twintig seconden later lag Morecraft zwaar KO op het canvas en deed ik mijn vreugderondje door de Octagon met een onderlip waar Angelina Jolie trots op zou zijn. Zo zie je maar: altijd volharden.

Wembley Stadium

De volgende stap voor Edwards lijkt me duidelijk: een UFC-evenement in Wembley Stadium in Londen met de rematch in het UFC weltergewicht in het main event. Dankzij de nieuwe generatie Engelse vechters is er een prachtige line-up te maken met verder bijvoorbeeld Tom Aspinall (als hij weer fit is), Arnold Allen, Paddy Pimblett, Molly McCann en Darren Till.

Wembley Stadium Foto: Getty Images

Negentigduizend toeschouwers in het iconische station in het noordwesten van Londen zou de volgende stap zijn, een volgende gigantische stap vooruit voor de mooiste sport ter wereld. … dromen komen uit, dat heeft Leon Edwards dit weekend bewezen. Ik kan niet wachten tot Wembley om te zien welke dromen daar uitkomen.

