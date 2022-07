Nieuwe contender

Afgelopen weekend was het Rafael Fiziev die liet zien dat hij klaar is om de stap naar de echte top van de lichtgewicht divisie te zetten. 'Ataman' rekende in de vijfde ronde af met voormalig UFC lichtgewicht kampioen Rafael dos Anjos. De indrukwekkende knock-out van Fiziev is precies wat hij nodig had om een plekje te verdienen in misschien wel de meest talentvolle divisie op het moment.

UFC Vegas 58 | Fiziev verslaat Dos Anjos via KO in de vijfde ronde

Na het technische spektakel tussen Gamrot en Tsarukyan van een aantal weken geleden heeft de UFC er dus weer een spectaculaire contender bij in deze divisie. De volgende tegenstander van Fiziev is waarschijnlijk een absolute topper dat is iets om reikhalzend naar uit te kijken.

Zwaargewichten entertainen

Maar ook andere atleten kunnen verrassen. Weinig mensen zullen watertandend achter de tv of laptop hebben gezeten om Jared Vanderaa tegen Chase Sherman te kijken, beide heren kwamen tenslotte van enkele verliespartijen af en zijn geen toppers in hun gewicht. Maar ook in die partij werd maar weer eens duidelijk dat ook laagvliegers in de UFC nog altijd de show kunnen stelen.

UFC Vegas 58 | Chase Sherman met een knockout overwinning in de derde ronde

In dit geval was het Sherman, de no-nonsense knokker uit D'Iberville, Mississippi, die met een geweldige knock-out een tweede plek afdwong in de Discovery+ Top 5 met beste momenten van de avond. Gelukkig voor een niet nader te noemen commentator scoorde Fiziev ook een knock-out, anders had iemand z’n schoen moeten op eten: “als Sherman op één komt eet ik m’n schoen op”.

Fight of the Night

Dan was er ook nog het gevecht van de avond tussen veteraan Michael Johnson en Jamie Mullarkey. Helaas wel weer een partij waar de nodige discussie over is door het jury besluit dat positief uitviel voor Mullarkey. Maar de partij zelf was fantastisch, knockdowns aan beide kanten en een tempo waar ik erg blij van werd.

UFC Vegas 58 | Mullarkey verslaat Johnson via split decision

Dat is ook wat de sport zo mooi maakt, elke wedstrijd heeft een verhaal en elke keer dat een atleet in de Octagon stapt staat er echt iets op het spel. Ook maar een seconde verslappen heeft verregaande consequenties. Deze consequenties, voor de toppers ook enorm belangrijk met het oog op de financiën, zorgen er ook nog wel is voor dat er voorzichtig wordt gevochten.

Fight Night evenementen

Uiteraard willen we altijd de grootste namen tegen elkaar uit zien komen in partijen waar de vonken vanaf springen maar helaas vallen deze partijen nog wel eens tegen. Eén van de verklaringen is uiteraard dat beide vechters dan zo goed zijn en elkaar zo goed lezen dat er gewoon weinig tot geen fouten worden gemaakt.

UFC Vegas 58 | Top 5 Memorabele Momenten

Fouten die gemaakt worden door minder ervaren vechters zijn uiteraard leermomenten en juist die leermomenten brengen voor ons het spektakel waar we zo naar uitkijken. Ik vind de Fight Nights vaak misschien wel leuker dan de grote pay-per-views, niet alleen door het spektakel maar ook om de kampioenen van de toekomst hun weg naar de titel te zien afleggen.

UFC UFC Vegas 58 | Fiziev met late finish de grote winnaar afgelopen nacht 10/07/2022 OM 12:53