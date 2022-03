In eerste instantie omdat regerend kampioen Charles Oliveira z’n titel op zaterdag 7 mei verdedigt tegen Justin Gaethje tijdens UFC 274. De winnaar van die titanenstrijd zal waarschijnlijk pas in september of oktober weer in de Octagon stappen en de vraag is of Makhachev en coach Khabib zo lang willen wachten. Ook is er nog een verbaal vuurspuwende Ier die afgelopen weekend in Dublin liet weten dat z’n herstel goed verloopt en dat hij z’n vizier op het lichtgewicht goud heeft gericht, ondanks twee pijnlijke nederlagen tegen Dustin Poirier. In de UFC is niks belangrijker dan geld en daarom is het niet uitgesloten dat pay-per-view-koning Conor McGregor het later dit jaar opneemt tegen de winnaar van Oliveira versus Gaethje. Dat zou niet terecht zijn, maar we weten allemaal dat het in deze sport niet altijd eerlijk verloopt.

Conor McGregor was vrijdag van de partij bij Bellator Dublin om onder meer zijn teamgenote Sinead Kavanagh aan te moedigen Foto: Getty Images

Terug naar Islam Makhachev, die in de eerste ronde op overtuigende wijze afrekende met een kansloze Bobby Green, die als vervanger van de geblesseerde Beneil Dariush maar twee weken voorbereidingstijd had. Daar ligt ook meteen het probleem met Makhachev: hij wint van subtoppers en heeft, met uitzondering van Dan Hooker, nog niet tegenover een echte topvechter gestaan. We hebben allemaal het vermoeden, eigenlijk weten we het wel zeker, dat Makhachev van grote klasse is, maar op basis van z’n tegenstanders is een titelgevecht niet per se gerechtvaardigd. Maar om er echt achter te komen hoe goed Makhachev is een titelgevecht wel de beste optie, zowel tegen Charles Oliveira en zeker tegen Justin Gaethje is Makhachev wat mij betreft de favoriet voor de overwinning.

Makhachev hier nog met zijn inmiddels overleden leermeester Abdulmanap Nurmagomedov Foto: Getty Images

Dus UFC-baas Dana White, geef Islam Makhachev dit jaar een titelgevecht en dan zien we of hij echt zo goed is als we, en coach Khabib, allemaal denken. Met een beetje gelukt wint Conor McGregor later dit jaar van bijvoorbeeld Michael Chandler of Tony Ferguson en dan kun je daarna de hype trein opstarten voor een clash tussen Makhachev, met Khabib Nurmagomedov in z’n hoek, tegen Conor McGregor. Het verhaal schrijft zichzelf

