Unieke vechter

'Bate Estaca' is een unieke vechter, niet alleen omdat ze in drie gewichtsklassen heeft gevochten, maar vooral omdat er altijd iets gebeurt als ze vecht. Vraag dat maar aan Karolina Kowalkiewicz, die met één stoot naar een andere planeet werd geslagen en daarna nooit meer de oude was.

Ad

Andrade is de enige vrouw in de UFC met overwinningen in drie verschillende gewichtsklassen Foto: Getty Images

UFC UFC | Silva de Andrade treft Nurmagomedov op 9 juli EEN UUR GELEDEN

Opvallen

Ook dit weekend was het weer raak. Na een uitstapje in het vlieggewicht keerde Andrade terug naar het strogewicht in een Braziliaans onderonsje tegen Amanda Lemos, die vijf wedstrijden op rij had gewonnen. Om stappen te zetten op de ranglijst in de UFC is het ten eerste belangrijk om wedstrijden te winnen (logisch), maar wil je echt opvallen in het onophoudelijke UFC-geweld, letterlijk en figuurlijk, dan moet je dat op overtuigende en spectaculaire wijze doen. Nou, laat dat maar een Andrade over, die kun je wel om een boodschap sturen.

Opmerkelijke submission

Voor het eerst in de geschiedenis werd er in de UFC een partij gewonnen door een staande arm triangle choke finish. Natuurlijk was het Jessica Andrade die verantwoordelijk was voor deze opmerkelijke finish. Bij de staande arm triangle choke finish is het heel lastig om de tegenstander af te laten tikken omdat het staand moeilijk is om constant druk te blijven zetten tegen een opponent die nog veel kan bewegen. Ook is er veel kracht voor nodig.

UFC Vegas 52 | Ongekende finish voor Jessica Andrade tegen Amanda Lemos

Titelgevecht in het vooruitzicht

In één klap telt Andrade weer mee in een divisie ramvol toppers. Een titelgevecht ligt in het vooruitzicht, misschien niet meteen, want Marina Rodriguez lijkt me de gedoodverfde tegenstander van Rose Namajunas of Carla Esparza, die elkaar over twee weken treffen tijdens UFC 274.

Jessica Andrade verslaat Amanda Lemos via een Standing Arm-Triangle Choke in de eerste ronde. Foto: Getty Images

Persoonlijk zou ik graag Andrade in de Octagon zien tegen BJJ-specialist Mackenzie Dern, die zich 100% zeker niet laat verrassen door een staande arm triangle choke finish. Dat zou een mooie test voor beide vrouwen zijn. Een echte clash van stijlen: pure kracht tegen techniek. De winnares van dat gevecht kan daarna om de titel vechten, zeker als Namajunas kampioen blijft is het verhaal van de wedstrijd tussen 'Thug Rose' en 'Bate Estaca' al geschreven.

UFC UFC Vegas 52 | Andrade verslaat Lemos met fantastische finish GISTEREN OM 04:29