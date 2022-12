Geen enkele dopingtest

McGregor zit aan het einde van een revalidatietraject nadat hij in z’n laatste partij tegen Dustin Poirier in juli 2021 z’n scheenbeen brak. Het sijpelde de laatste maanden naar buiten dat er bij McGregor al langere tijd geen enkele dopingtest was afgenomen. Uiteindelijk bleek McGregor uit de USADA testingpool te zijn gestapt. Dat gebeurt eigenlijk alleen als vechters met pensioen gaan. Mochten ze willen terugkeren dan moeten ze eerst zes maanden getest worden voordat ze weer een wedstrijd in de UFC mogen vechten.

Ieder moment voor de deur

USADA kan dan ieder moment voor de deur staan om bloed en urine monsters af te nemen om te controleren of er geen verboden middelen worden gebruikt. Zo houden ze de sport eerlijk. Als McGregor vandaag dus weer zou starten dan zou hij eind mei volgend jaar weer mogen vechten.

Uit de testingpool

Het is sowieso nogal vreemd dat een vechter uit de testingpool stapt maar McGregor post de laatste tijd met regelmaat wat beeldmateriaal waarbij hij er enorm gespierd en afgetraind uitziet. Één plus één is twee zou je zeggen. Maar zijn verklaring is dat hij voor het herstel van de scheenbeenbreuk bepaalde stoffen moest nemen die volgens het USADA-reglement niet zijn toegestaan zijn.

Geen uitzondering

Het is in ieder geval te hopen dat de UFC en USADA voet bij stuk houden wat betreft de zes maanden termijn en geen uitzondering maken, ook niet voor het grootste pay-per-view kanon uit de geschiedenis van de organisatie. De vijf best verkochte UFC pay-per-views hebben allemaal Conor McGregor op het affiche staan. Voor megasterren als McGregor gelden daarom soms andere wetten en regels. Voor de legitimiteit van de UFC en USADA is het belangrijker dan ooit om nu de regels streng na te leven.

Uitzondering

De UFC en USADA hebben in 2016 een uitzondering gemaakt voor Brock Lesnar zodat 'The Beast' tijdens UFC 200 kon vechten tegen Mark Hunt. Niet alleen stond Lesnar in de Octagon als een zilverrug maar hij werd ook positief getest op een verboden middel. Een enorm slechte look voor de UFC en USADA. Dat mag uiteraard nooit meer gebeuren.

Het is dus te hopen dat hiervan is geleerd, anders kan USADA worden opgedoekt.

