Het 27-jarige fenomeen uit Zweden met Tsjetsjeense-roots heeft in de vier keer dat hij in de Octagon stapte veel indruk gemaakt en ging als een bulldozer over z’n opponenten heen. Chimaev lijkt niet te stoppen, al waren z’n tegenstanders niet van allerhoogste niveau.

Kan Khamzat Chimaev zijn hype waarmaken? Foto: Getty Images

Dat is dit weekend in Jacksonville, Florida wel anders. Daar wacht in de rode hoek Gilbert Burns. Da’s wel even andere koek. In heb in Florida regelmatig getraind met deze Braziliaan en was meteen onder de indruk. Destijds vocht hij nog in het lichtgewicht, maar tegenwoordig behoort hij tot de top van de weltergewicht divisie.

Burns gevaarlijk

Burns is de enige atleet die de dominante weltergewicht titelhouder, en wat mij betreft de 'pound for pound' beste vechter ter wereld, Kamaru Usman flink wist te raken in hun titelgevecht. Het was niet voldoende voor de zege, maar Burns liet zien dat hij bijzonder gevaarlijk is en dus niet zonder reden tegenover Chimaev staat.

Gilbert Burns verdedigt top 5 positie tegen Khamzat Chimaev Foto: Getty Images

Daarom is deze partij zo intrigerend, want in de nacht van zaterdag op zondag gaan we zien of Chimaev echt het fenomeen is dat we denken dat hij is. Dendert de hype trein door of wordt er aan de handrem getrokken door Burns. Dit is een zware test voor de Zweed.

Winst tegen Burns = Titelgevecht tegen Usman

Zelf loopt Chimaev over van het zelfvertrouwen, niet geheel onterecht trouwens want hij is een weergaloze worstelaar en ook de andere aspecten van het MMA beheerst hij op hoog niveau. Als Chimaev deze test doorstaat is z’n volgende opponent Kamaru Usman en dan zou er wel eens een nieuw tijdperk kunnen aanbreken in de weltergewicht divisie.

