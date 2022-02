Maar het werpt wel weer licht op een groot probleem in het MMA: het afvallen. Het ‘halen van het gewicht’ is een onnatuurlijk proces waarin het lichaam flinke klappen te verduren krijgt, nog voor er überhaupt één stap in de Octagon is gezet. Het grootste gedeelte van de UFC-atleten valt in de week van het gevecht een behoorlijk aantal kilo’s af om het streefgewicht van de divisie waarin ze vechten te halen. Dat doen ze door het verliezen van water.

Om dat in gang te zetten wordt er in het begin van de week heel veel water, soms tien liter per dag gedronken. Daarna wordt het water drinken afgebouwd, maar blijft het lichaam, dat gewend is geraakt aan die tien liter, nog steeds vocht afstoten. Ook eten ze zo goed als geen zout en koolhydraten en brengen ze veel tijd door in zweetpakken en de sauna.

Ad

Laten we eerlijk zijn, eigenlijk is het gekkenwerk dat vechters die een topprestatie moeten leveren hun lichaam in de aanloop naar het moment waarop ze lichamelijk (en geestelijk) op hun best moeten zijn volledig uitdrogen. Het lichaam en ook de hersenen hebben tijd nodig om te herstellen en dat lukt niet binnen een dag. De vechters zijn tijdens 'fight night' dus niet 100% hersteld, terwijl je wel stoten en trappen moet incasseren.

UFC Debutanten Candelario en Taira treffen elkaar tijdens UFC Vegas 53 EEN UUR GELEDEN

Ook Deiveson Figueiredo heeft vaker moeite gehad met zijn gewicht te halen. Foto: Getty Images

Daarnaast zijn er ook nog eens de lange termijn gevolgen, bijvoorbeeld problemen met de nieren. Omdat de atleten tijdens het gevecht ook graag weer iets zwaarder en sterker dan hun opponent willen zijn komen ze in de 24 uur tussen weging en gevecht ook nog weer eens in rap tempo een flink aantal kilo’s aan. UFC vlieggewicht kampioen Deiveson Figueiredo was een dag na de weging voor z’n titelgevecht tijdens UFC 270 in de Octagon ruim 8,5 kilo zwaarder dan op de weegschaal. Gezond is anders.

De oplossing zou kunnen zijn dat de vechters allemaal een gewichtsklasse omhoog gaan, waardoor het niet meer nodig is om zo veel af te vallen en je lichaam naar de vernieling te helpen. Daar heb je echter wel de UFC en state athletic commissions voor nodig. Tot op heden wordt er echter maar bar weinig aan gedaan.

In Californië heeft de state athletic commission bepaald dat een atleet in de Octagon maximaal 15% zwaarder dan het gecontracteerde gewicht mag zijn, gaan ze daar overheen wordt de wedstrijd afgelast, al is daadwerkelijk handhaven nog een issue. In een ideale situatie worden de atleten het hele jaar gemonitord en vechten ze op hun natuurlijke gewicht. Dat zou de vechters die helse weightcut besparen en heeft naar alle waarschijnlijkheid ook een positieve invloed op hun performance in de Octagon.

Bekijk alle Main Cards (inclusief PPV) op discovery+

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ .Wil je dit evenement niet missen? Maak dan nu gebruik van de korting tot 20 februari. Bekijk het eerste jaar UFC voor maar €29,99 op . Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 00:00 uur zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+.

UFC UFC Vegas 48 | Walker vs. Hill is zaterdag de onverwachte hoofdattractie (Preview) 6 UUR GELEDEN