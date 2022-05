Middenmoter

Daarna duurde het nog een tijd voor 'Demolidor' echt doorbrak op het hoogste niveau: de UFC. Via een aantal virale video’s van z’n gevechten in Zuid-Korea kwam hij op de radar bij Dana White en z’n matchmakers. In de UFC was hij een middenmoter die door z’n clowneske en ondoordachte acties meerdere wedstrijden verloor die hij had moeten winnen.

Ad

UFC UFC Vegas 55 | Vieira wint controversiële split decision tegen Holm 22/05/2022 OM 03:43

Volwassen

Dit weekend kwam Pereira weer in actie en zag ik een hele volwassen en zakelijke vechter. Iemand bij wie eindelijk het kwartje is gevallen: je moet in de UFC namelijk in eerste instantie partijen winnen om stappen te zetten. En dat deed Pereira. Geen rare bullshit acties maar bloedserieus en met focus in de Octagon tegen de alom gerespecteerde Santiago Ponzinibbio, de nummer veertien in de weltergewicht divisie.

Natuurlijk wil ik spectaculaire acties, want anders is het ook maar één pot nat, maar voor Michel Pereira geldt: balans. En die heeft hij eindelijk gevonden. Daarom heeft hij vanaf deze week nummer 14 in de divisie achter z’n naam staan.

Juryleden

Dan nog even dit: ik heb me weer gruwelijk lopen opwinden over de juryleden. Dat is niet de eerste keer . Tijdens het hoofdprogramma waren er maar liefst drie split decisions.

"Jureren zal altijd subjectief blijven maar af en toe vraag ik me inderdaad ook af of ik wel dezelfde wedstrijd heb zitten kijken als de juryleden." - Stefan Struve Foto: Getty Images

Het is totale willekeur en dat mag uiteraard niet het geval zijn. UFC Hall of Famer en tegenwoordig color commentator Daniel Cormier wist het mooi te verwoorden: “de juryleden blijven maar fouten maken, tenminste dat denk ik dan. Of wij moeten gewoon geen idee hebben waar we naar kijken”.

Negatief effect

Jureren zal altijd subjectief blijven maar af en toe vraag ik me inderdaad ook af of ik wel dezelfde wedstrijd heb zitten kijken als de juryleden. Geef juryleden een beeldscherm zodat ze de wedstrijden zien zoals wij ze zien. Het is niet alleen bizar om telkens weer te zien, maar deze jurybesluiten hebben een negatief effect op de carrières van de vechters en in sommige gevallen ook financiële klappen van enkele tonnen.

UFC UFC Vegas 55 | Holm vs. Vieira uitslagen 22/05/2022 OM 01:55