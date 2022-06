Da’s natuurlijk lastig vechten met één oog (hoewel Michael Bisping daar anders over denkt). Maar de partij werd dus gestopt door de dokter. En terecht want de man had een enorm ei op z’n oog en je wil ook niet dat dat ding uit elkaar spat.

UFC Austin | Duraev mag niet verder, Buckley wint via TKO

Veiligheid van de vechter

Maar de laatste tijd wordt er regelmatig gediscussieerd over het moment waarop een ringarts ingrijpt. Want het heeft natuurlijk effect op de carrière van de vechter. Twee weken geleden kon Cesar Gonzalez tijdens Cage Warriors 139 echt niet verder omdat de scheur verticaal zat, dat is bijzonder gevaarlijk en dan moet je als arts ingrijpen voor de veiligheid van de vechter. Maar een scheur hoeft echt niet het einde van een wedstrijd te zijn. Daar kan ik over meepraten.

CW 139 | Cesar Gonzalez mag niet verder met gevaarlijke snee op wenkbrauw

Controverse

Mijn tweede UFC-gevecht vond plaats in Keulen tijdens UFC 99. Dat was het eerste UFC-evenement ooit in Duitsland en niet zonder controverse. Want niet alle oosterburen zaten te wachten op de UFC en de media was ontzettend negatief over de UFC. Ook mocht de UFC niet worden uitgezonden op televisie in Duitsland.

Op 13 juni 2009 vond in Keulen het UFC 99 evenement plaats. De allereerste keer dat de UFC een evenement organiseerde in Duitsland. Foto: Getty Images

Maar na het nodige masseren van de Duitse-beleidsbepalers door Marc Ratner, de UFC Vice President of Regulatory Affairs, mocht het dan toch doorgaan, hoewel er geen minderjarigen werden toegelaten in de Lanxess Arena. Op uitnodiging van de UFC zat onder andere de kinderbescherming aan de Octagon om aan den lijve te ervaren dat MMA topsport is en geen barbaars vermaak.

Bloedbad

En toen vond mijn gevecht tegen Denis Stojnić plaats. Die partij is in één woord samen te vatten: bloedbad. Dat was nou net waar de UFC niet op zat te wachten. Ik lag behoorlijk open en in de tweede ronde had ik de dominante positie te pakken. Omdat ik op zoek was naar de submission begon ik flink kracht te zetten met als gevolg dat het bloed letterlijk door de Lanxess Arena spoot.

Stefan Struve: "En toen vond mijn gevecht tegen Denis Stojnić plaats. Die partij is in één woord samen te vatten: bloedbad." Foto: Getty Images

In dit geval kon de scheidsrechter niet ingrijpen omdat ik een voordelige positie zat en aan de winnende hand was. Maar als het naar de derde ronde was gegaan had de scheidsrechter waarschijnlijk ingegrepen, voor de mensen van de kinderbescherming had het niet uitgemaakt, die waren al onderweg naar de uitgang.

Wanneer stoppen

Terug naar wanneer een partij dus gestopt dient te worden. Het allerbelangrijkst is de veiligheid van de vechter, deze moet door de scheidsrechter en ringarts zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Als er kans is dat een snee bij het oog richting het oog gaat dan wordt een partij gestopt. Als een oog zo dicht zit als afgelopen weekend bij Duraev, waardoor de vechter niet goed meer kan zien wordt de partij niet direct gestopt, zeker als een vechter zich nog goed verdedigd.

Albert Duraev mocht niet verder Foto: Getty Images

Maar Duraev had ook een enorm hematoom, dit is gevaarlijk omdat nieuwe stoten op dezelfde plek voor blijvende schade aan het oog kunnen zorgen. En dan nog een belangrijk punt, als een snee boven het oog zo erg bloed dat de vechter constant bloed in zijn ogen krijgt en zich daardoor niet meer kan goed en intelligent kan verdedigen dan moet een zal een partij ook gestopt worden.

