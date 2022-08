Explosief einde

Cruz de grootmeester van het voetenwerk en Vera de Ecuadoriaanse killer met een highlight reel waar je U tegen zegt. Het was een enorm goede wedstrijd met een bijzonder explosief einde. Vera wist Cruz uiteindelijk 'uit te rekenen' nadat hij in de eerdere rondes veel moeite leek te hebben met de bewegelijkheid en agressie van één van de beste bantamgewichten ooit.

Dominick Cruz

De headkick knock-out was van grote schoonheid maar tegelijkertijd tijd deed het me ook pijn om Dominick Cruz zo onderuit te zien gaan. Dominick Cruz werd in zijn laatste wedstrijden sowieso al meer geraakt, maar is nog nooit zo hard onderuit gegaan als afgelopen zaterdag.

De staredown tussen Marlon Vera en Dominick Cruz Foto: Getty Images

Hij verloor weliswaar van Henry Cejudo via TKO maar dat was een controversiële stoppage van de scheidsrechter. Cruz is een vechter die snel weet te herstellen als hij goed geraakt word, zo ook eerder in de partij nadat Vera hem goed wist te raken met mooie stoten. Herstellen van de hoge trap die Vera perfect wist te timen was echter onmogelijk.

Knockout

De output van Vera was vele malen lager dan de output van Cruz. De ex-kampioen Cruz viel agressief aan en bewoog mooi weg na zijn laatste acties. Vera leek en bleek echter te wachten op het juiste moment. De 'head movement' van Cruz is altijd een genot om naar te kijken, maar als je een tegenstander hebt die goed kan trappen is het tegelijkertijd enorm gevaarlijk.

Cruz bewoog zijwaarts weg en waar hij eerder in de partij de goede kant koos liep hij ditmaal vol tegen het omhoog komende been van Vera aan. De slow motion beelden waren een waar kunstwerk. Op het moment van impact veranderde de neus van Cruz van een rechte weg bijna in een rotonde.

Een reden

Vera heeft ondertussen 4 keer achter elkaar gewonnen met daarin highlight reel knock-outs tegen Frankie Edgar en Dominick Cruz en een fantastische 5-rounder tegen Rob Font. De vechtstijl van Vera is ook perfect voor gevechten over 5 rondes. Hij begint langzaam maar rekent na iedere actie van zijn tegenstander door en slaat deze info op om het vervolgens tegen ze te gebruiken. Ik kan slechts één reden verzinnen waarom Vera niet 'next in line' zou moeten zijn om te vechten voor de titel en dat is de verliespartij tegen José Aldo (voordat hij aan deze winstreeks begon). Het was een teleurstellende partij die nooit helemaal los kwam.

Finisher

Titelgevechten moeten uiteraard verdient worden met goede resultaten maar misschien nog wel belangrijker is de manier waarop je deze resultaten boekt.

Marlon Vera wint via knockout in de vierde ronde tegen ex-kampioen Dominick Cruz. Foto: Getty Images

De partij van Vera tegen Frankie Edgar bijvoorbeeld kon tot de frontkick KO nog beide kanten op, een jurylid had de 1e en 2e ronde voor Edgar en de andere juryleden hadden een gelijke stand totdat Vera genoeg gerekend had en Edgar trakteerde op een enkeltje naar het canvas. Niemand denkt echter meer aan die 1e en 2e ronde maar alleen aan wederom een spectaculaire finish van 'Chito'.

Aldo vs. Dvalishvili

Aankomend weekend is het tijd voor UFC 278 en daar staat José Aldo tegen Merab Dvalishvili, een Georgische takedown machine die iedere partij beter lijkt te worden.

Naar mijn mening kan een spectaculair einde van deze partij nog roet in het eten gooien voor een titelgevecht voor Vera. Vooral dus ook doordat Aldo de laatste is die Vera een halt wist toe te roepen.

Sterling vs. Dillashaw & Yan vs. O'Malley

Vervolgens is het over zo’n 2 maanden tijd voor UFC 280 waar Aljamain Sterling zijn bantamgewicht titel verdedigt tegen TJ Dillashaw. Ook op het programma een andere belangrijke partij tussen de Russische killer Petr Yan en de immens populaire Sean O’Malley.

O’Malley krijgt naar mijn mening niet geheel terecht een flinke stap omhoog, tevens denk ik dat Yan duidelijk de betere gaat zijn in deze partij. Het resultaat van deze partijen is uiteraard ook van groot belang voor het verloop van deze divisie de komende tijd.

Vera voor de titel

Maar naar mijn mening moet Vera de volgende zijn om voor de titel te vechten. De winning streak waar hij nu op zit en de manier waarop hij wint en vecht zullen velen mensen doen inschakelen als het zover komt tegen Sterling of Dillashaw.

Marlon Vera met complete entourage Foto: Getty Images

Mocht de UFC anders beslissen dan zou ik ook een partij tussen Cory Sandhagen, mocht hij volgende maand winnen, en 'Chito' Vera om te beslissen wie daarna dan voor de belt mag vechten toejuichen.

