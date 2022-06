Glamour divisie

Vroeger was het lichtzwaargewicht de UFC glamour divisie met spraakmakende namen als Chuck Liddell, Randy Couture, Vitor Belfort, Quinton 'Rampage' Jackson en Forrest Griffin. Zeker de gevechten van Chuck Liddell waren echte gebeurtenissen en hebben in het midden van de jaren 2000 flink aan het succes van de UFC bijgedragen.

De piek was UFC 66 in december 2006 toen 'The Iceman' het opnam tegen z’n aartsvijand Tito Ortiz. Het pay-per-view evenement werd een miljoen keer verkocht en zette de UFC echt op de kaart als een pay-per-view gigant.

Chuck Liddell in karakteristieke houding na een overwinning Foto: Getty Images

Gerespecteerde vechter

Glover Teixeira is een gerespecteerde vechter die ik heel hoog heb zitten. Maar laten we eerlijk zijn: Teixeira is UFC zwaargewicht kampioen omdat Jon Jones een enorme puinhoop van z’n leven en daarmee ook z’n UFC carrière heeft gemaakt. Jones won al eens overtuigend van Glover tijdens UFC 172 in april 2014.

De huidig UFC licht-zwaargewicht kampioen Glover Teixeira Foto: Getty Images

De vorige UFC lichtzwaargewicht titelhouder was de Pool Jan Błachowicz, die de vacante titel pakte door toenmalige lichtzwaargewicht kroonprins Dominick Reyes verslaan. Dat was omdat kampioen Jon Jones er contractueel niet uit kwam met de UFC. Ook heeft enfant terrible 'Bones' Jones z’n vizier inmiddels op de zwaargewicht titel gericht.

Geen grote publiekstrekkers

Opvallend was dat Teixeira tegen Błachowicz, in oktober vorig jaar, het eerste genummerde UFC-evenement sinds november 2011 was dat niet als pay-per-view werd aangeboden. Het was gratis te zien. Bij echte publiekstrekkers zou de UFC dat nooit doen. Het is dus wel duidelijk dat een re-match tussen deze twee, waar sprake van is als Glover dit weekend wint, geen gigantische omzet gaat genereren voor de UFC.

Jon Jones is de meest succesvolle lichtzwaargewicht kampioen aller tijden Foto: Getty Images

Nieuwe gezicht

Daarom zou het voor de UFC en de lichtzwaargewicht divisie goed zijn als Procházka wint. De Tsjech is een echte ouderwetse martial artist, heeft twaalf wedstrijden op rij gewonnen, waarvan maar liefst elf via knock-out. Hij heeft een prachtige onorthodoxe en creatieve vechtstijl plus bijzonder veel charisma. De matchmakers van de UFC hebben dat ook door, want al na twee partijen in de Octagon krijgt hij een titelgevecht.

Met Jiří Procházka als gezicht van de divisie en uitdagers zoals de ijskoude Magomed Ankalaev, die man verdient inmiddels ook wel eens een titelgevecht, en de opkomende striker Jamahal Hill zou het lichtzwaargewicht zomaar weer één van de meest spectaculaire divisies van de UFC kunnen worden.

WAAR KIJK JE UFC 275?

De previewshow begint zondagochtend 12 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

(Let op. Ondanks dat het evenement in Azië plaatsvindt heeft de UFC besloten om qua tijden niet af te wijken van de standaard Amerikaanse PPV’s waardoor het evenement in Nederland gewoon op nachtelijke tijdstippen zal aanvangen.)

