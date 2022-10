Een goed voorbeeld is Gilbert Burns, die een enorme groei heeft laten zien van grappler naar topper in het MMA. Maar als pure specialist ga je het tegenwoordig niet meer redden in de top van de UFC. Dat hebben we dit weekend opnieuw kunnen aanschouwen in de strogewicht krachtmeting tussen Braziliaans jiu-jitsu specialist Mackenzie Dern en Yan Xiaonan.

Mackenzie Dern & Yan Xiaonan zijn op gewicht Foto: Getty Images

MMA is geen pro-wrestling

Het hele evenement in de UFC APEX was om de charismatische Mackenzie Dern heen gebouwd. Natuurlijk met het doel een nieuwe titeluitdager te creëren die voor de UFC goed te verkopen is. Naast een fantastische groundgame heeft Dern ook de uitstraling en daardoor veel fans. Maar helaas is haar worstelen en vooral staande werk niet van hetzelfde niveau. MMA is geen pro-wrestling, daar je door middel van verhaallijnen en de juiste matchmaking tot op zekere hoogte sterren kunt maken.

Mackenzie Dern Foto: Getty Images

Keer op keer niet goed genoeg

In de UFC begint en eindigt alles uiteindelijk in de Octagon. Als je het, op het moment dat de Octagon-deur dichtgaat, niet waar kunt maken kun je de wereldtitel wel op je buik schrijven. Jorge Masvidal kan daar over meepraten. Hij was mateloos populair, kreeg meerdere kansen maar bleek keer op keer niet goed genoeg tegen toenmalig weltergewicht titelhouder Kamaru Usman.

UFC Vegas 61 | Yan pakt overwinning met superieure striking

Richting de top

Dit weekend was het dus de beurt Mackenzie Dern om richting de top te gaan. In praktijk bleek anders, zoals ik stiekem al een beetje had verwacht. Dern is van ongekende klasse op het canvas, als de dochter van BJJ-maestro Wellington 'Megaton' Dias is ze opgegroeid in de dojo en was er gaan andere optie dan een loopbaan in de vechtsport.

Mackenzie Dern met haar vader Wellington Dias Foto: Getty Images

Evolutie doorgemaakt

Maar wat dit weekend weer pijnlijk duidelijk werd: MMA heeft een grote evolutie doorgemaakt, de tijden van Royce Gracie die iedereen naar de grond trok en liet aftikken voor ze beseften wat er gebeurde zijn niet meer. Mackenzie Dern is als striker van een dermate belabberd niveau dat ze niet instaat was om het Yan Xiaonan, een prima aardige striker met een Sanda-achtergrond, echt lastig te maken in het staande gedeelte van de wedstrijd. Elke ronde begint staand, dus een beetje kunnen boksen en kickboksen is geen overbodige luxe. Ook toen Dern haar Chinese opponente op de grond had was ze niet instaat om echt gevaarlijk te zijn.

De staredown tussen Mackenzie Dern en Yan Xiaonan Foto: Getty Images

Nooit UFC kampioen

Ik durf na dit weekend wel te stellen dat Dern nooit UFC kampioen wordt, ze is te weinig allround. Ondanks dat ze met Jason Parillo een uitstekende striking coach heeft, Parillo is onder andere de man achter het succes van Michael Bisping, is het voor mijn gevoel niet genoeg op te kunnen winnen van de echte top.

