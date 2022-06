Achtbaan vol emoties

Het main event van UFC 275 was een achtbaan vol emoties. Vijfentwintig minuten lang werden we door de 42-jarige Glover Teixeira en de dertien jaar jongere Jiří Procházka meegezogen in een epische wedstrijd waar het momentum keer op keer wisselde. En niet in de losse rondes, zoals bijvoorbeeld bij de klassieker tussen Jon Jones en Alexander Gustafsson tijdens UFC 165 in 2013.

UFC 275 | Prochazka wint de titel in de laatste seconden van een epische partij

Nee, in deze partij om de UFC lichtzwaargewicht titel wisselde de flow van de wedstrijd tijdens de rondes. Dat is wat deze sport uniek maakt, de heerlijke onvoorspelbaarheid.

Konijn uit de hoge hoed

Het was tot het einde niet duidelijk wie Singapore zou verlaten met de UFC lichtzwaargewicht titel. Deze wedstrijd had simpelweg alles en dan nog een beetje meer. Namelijk een konijn uit de hoge hoed van Procházka in de absolute slotfase van deze intense krachtmeting, die als het naar de jury was gegaan absoluut was gewonnen door Glover Teixeira.

Jiri Prochazka poseert na afloop van de epische partij met de belt. De eerste Tsjechische UFC kampioen. Foto: Getty Images

Maar het mocht niet zo zijn voor de sympathieke Braziliaan. Hij zat er volledig doorheen en kon de Rear Naked Choke simpelweg niet meer verdedigen. Eerder in de wedstrijd, met nog meer energie in de tank, was het waarschijnlijk wel gelukt om uit de verwurging te komen of om er niet eens in terecht te komen. Maar de Braziliaan was echt helemaal leeg, ook mede door de goede stoten naar het lichaam van Procházka.

Rijp voor de slachting

Kenners roepen nu: Teixeira had moeten blijven boksen, Procházka was rijp voor de slachting. Ja, dat was waarschijnlijk een betere keuze geweest. Maar de juiste keuze maken aan het einde van zo’n slijtageslag is enorm moeilijk, dat weet ik uit eigen ervaring.

Jiri Prochazka stopt Glover Teixeira met nog slechts 28 seconden te gaan Foto: Getty Images

Het lichaam van de Braziliaanse strijder schreeuwde om zuurstof. Daar maakte de Tsjechische samoerai perfect gebruik van. Achtentwintig seconden voor het einde moest Teixeira aftikken. Die zag niemand aankomen. Zelfs Procházka waarschijnlijk niet.

Nieuwe gezicht van het lichtzwaargewicht

Jiří Procházka deed waar ik op hoopte: hij won, maakte indruk, moest enorm diep gaan en is nu het nieuwe gezicht van een divisie die wel een impuls kon gebruiken. Sport (en zeker MMA) is niet altijd eerlijk, het is hard en meedogenloos. Procházka is de nieuwe koning van het lichtzwaargewicht en daar ben ik blij mee, ondanks mijn respect voor Glover. Ik kijk nu al uit naar de eerste keer dat hij z’n titel verdedigt tegen de ijskoude Magomed Ankalaev, want die gaat Anthony Smith natuurlijk slopen.

