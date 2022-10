UFC 280 was niet anders: een controversiële beslissing, een vechter die geblesseerd vocht en last but not least: de start van het Makhachev-tijdperk. De drie dingen die mij het meest zijn bijgebleven hieronder nog even op een rijtje.

One judge scores it

Toen Bruce Buffer na de wedstrijd tussen Yan en O’Malley de scorecards van de juryleden begon voor te lezen en begon met one judge scores it 29-28 Yan voelde ik de bui al een beetje hangen, het zal toch niet. Naar mijn mening, en ook van heel veel anderen was het een duidelijke overwinning voor Petr Yan. Vooral de eerste en tweede ronde was hij dominant en ik zie niet hoe je die voor O’Malley kan scoren. De derde ronde snap ik dit wel en dat heeft Yan misschien wel aan zichzelf te danken, hij leek gas terug te nemen en liet O’Malley te makkelijk zijn spel spelen.

Je zou denken dat na de partij tegen Sterling, waar Yan het ook oneens was met de split decision nederlaag, hij nu echt alle twijfel zou willen wegnemen, maar misschien was hij net als zo ongeveer 99% van de MMA-wereld overtuigd genoeg door zijn eerste en tweede ronde. Hij werd vroeg in de ronde geraakt door harde stoten en later ook nog door een harde knie die een flinke scheur veroorzaakte, O’Malley hield de druk er goed op en trok ronde drie zo naar zich toe. Ik heb het al vaker benoemd, maar het probleem met scores van juryleden moet echt beter bekeken en aangepakt worden. Het kan niet zo zijn dat passanten zo’n grote invloed hebben op de carrière van vechters.

Te bizar voor woorden

Daarna was het de beurt aan Aljamain Sterling en TJ Dillashaw. Dat TJ überhaupt aan de start verscheen met de kennis die wij nu hebben is echt te bizar voor woorden. Het is niet alleen een hele foute beslissing om te vechten met een blessure waardoor je kansloos bent maar ook zijn begeleidingsteam mag hierop aangekeken worden. TJ vertelde na de partij dat zijn schouder in de maanden richting de partij zo’n twintig keer uit de kom was geschoten. Het was dus een utopie om te denken dat het in de partij niet zou gebeuren. Een partij ingaan met de gedachte dat je hoogstwaarschijnlijk al gaat verliezen door een blessure is uiteraard al bizar maar de gezondheid van de vechter moet altijd op één staan. Niet alleen riskeert hij blijvende schade aan zijn schouder, maar ook het risico dat hij zichzelf niet goed kan verdedigen, zoals dus gebeurde tegen Sterling, is te groot en dus had de keuze simpel moeten zijn.

Dillashaw had voor de partij blijkbaar ook al gesproken met mensen van de State Athletic Commission en verteld over het probleem. Hij had zelfs Daniel Cormier een paar dagen voor de wedstrijd ingelicht dat zijn schouder waarschijnlijk uit de kom zou schieten. Dillashaw had zich terug moeten trekken en eerst moeten herstellen van deze zware blessure. UFC en fans mogen verwachten dat je fit genoeg aan de start verschijnt om je normale prestatieniveau te kunnen halen, het staat zelfs in je contract dat je fit aan de start moet verschijnen en de UFC moet inlichten bij blessures. Het is vrijwel onmogelijk om blessurevrij aan een wedstrijd te beginnen vanwege de trainingsintensiteit. Maar de keuze om aan de start te verschijnen was over de grens. Waarschijnlijk speelde financiën een rol, Dillashaw is twee jaar geschorst geweest wegens EPO gebruik en raakte vorig jaar in de eerste wedstrijd geblesseerd aan zijn knie. Op een gegeven moment is het geld op en moet de kachel roken.

Aftikken of wakker gemaakt worden door de scheidsrechter

Laten we afsluiten op een positieve noot. Wat is Islam Makhachev enorm goed. Dat wisten we uiteraard voor deze wedstrijd al, maar de manier waarop hij Charles Oliveira aan de kant zette was echt fenomenaal. Ik had niet verwacht dat hij Oliveira staand zulke problemen zou bezorgen maar het was uiteindelijk een knockdown die het einde van de partij inluidde. Waar Oliveira tegen andere opponenten (Dustin Poirier en Justin Gaethje) als het ware acht tellen kon pakken door op zijn rug te vallen omdat ze hem toch niet durfden te volgen naar de grond, was dit tegen Islam niet mogelijk. Zo’n vijftien seconden nadat hij Oliveira raakte en op z’n rug deed belanden was de wedstrijd klaar, een perfecte arm triangle liet Oliveira met twee opties: aftikken of wakker gemaakt worden door de scheidsrechter. De eerste titelverdediging van Makhachev lijkt begin volgend jaar te zijn tegen Alexander Volkanovski.

Deze wedstrijd is een thuiswedstrijd voor Volkanovski in Perth, Australië. Ik zie eerlijk gezegd niet in hoe Volkanovski dit moet gaan doen. Maar als je de pound for pound nummer één wilt zijn moet je winnen van Islam Makhachev. De laatste tegenstander die een beetje in de buurt komt qua stijl is Brian Ortega en hij gaf Volkanovski de nodige problemen. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe Volkanovski denkt te winnen, tegen een grotere en op ieder vlak betere tegenstander als Ortega. Eén ding is zeker: ik en velen met mij kunnen niet wachten om te zien hoe de twee beste en compleetste vechters gaan bepalen wie de allerbeste is.

