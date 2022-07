Ze herhaalde haar kunstje vier maanden later gewoon nog een keer, wederom in een thuiswedstrijd in de O2 Arena. De ongelofelijk populaire McCann triomfeerde tegen Hannah Goldy, deed dat dus opnieuw met een spinning elbow en zorgde wederom voor een orkaan van geluid in Londen. Ik stond in de catacomben met kippenvel op m’n armen en je kon een middelgrote auto keren in m’n mond, zo ver stond hij open.

UFC London | McCann flikt het opnieuw met een spinning elbow

Authentieke rouwdouwer

Heel veel authentieker dan 'Meatball' Molly zijn ze er niet. Ze is een ouderwetse rouwdouwer uit Liverpool, die-hard Everton-fan, die veel voor haar kiezen kreeg in haar jeugd. Maar Molly heeft het succes dat ze nu heeft bereikt door, letterlijk en figuurlijk, keihard te knokken voor wat ze waard is. Dat betaalt zich nu uit en met een beetje geluk krijgt ze een plekje in de top 15 van de vlieggewicht divisie.

UFC London | McCann is klaar voor de strijd

Precies wat de vlieggewicht divisie nodig heeft

We moeten ons alleen niet laten verblinden door haar succes dit jaar, want rond deze tijd vorig jaar had ze twee partijen achterelkaar verloren. De twee overwinningen die ze nu heeft geboekt zullen haar dus misschien net een plek in de top 15 van haar divisie geven. Ze riep na haar vorige partij al dat het voor haar geen probleem was om op stand-by te staan mocht het nodig zijn als Taila Santos geblesseerd zou raken voor haar titelgevecht tegen Valentina Shevchenko. Begrijp me niet verkeerd ik zou haar enorm graag voor de titel willen zien vechten maar daar is ze nog ver van verwijderd.

UFC London | Molly McCann na afloop van haar overwinning tegen Goldy

Mocht ze dit voor elkaar weten te krijgen dan is dat wel precies wat deze divisie nodig heeft. De divisie wordt dus al jaren gedomineerd door Valentina Shevchenko en haar uitdagers weten het publiek vaak nauwelijks te boeien, door hun niveau en gebrek aan charisma. Molly heeft al een route uitgestippeld naar een titelgevecht. Eerst Antonina Shevchenko, de zus van, aan de spinning elbow zegereeks toevoegen en dat moet dan haar grote zus zover krijgen om McCann een pak slaag te willen geven.

Scouser met een rauw randje

Heb je het over Molly McCann, dan is Paddy 'The Baddy' Pimblett niet ver weg. De scouser is een persoonlijkheid met een rauw randje en hij doet soms uitspraken die niet te verdedigen te zijn. Maar het is ook meer dan duidelijk dat hij, zo goed als alles, heeft om een echte megaster te worden, het hele land staat achter hem en de ovatie die hij in de O2 Arena kreeg was onwerkelijk.

UFC London | Pimblett wil na afloop best een kopje thee drinken met Leavitt

De echte test moet nog komen

Ook in de Octagon maakt hij het, tot nu toe, waar. Met een fenomenale Rear Naked Choke finishte hij Jordan Leavitt. Hij controleerde met een bodytriangle niet alleen het lichaam van Leavitt maar was zo enorm handig dat hij ook zijn arm wist op te sluiten. Leavitt kon hierdoor niet meer goed verdedigen en het was een kwestie van tijd voor hij moest aftikken. Paddy z’n groundgame is dan ook zijn sterkste wapen.

UFC London | Pimblett finisht Leavitt in de tweede ronde via Rear Naked Choke

Maar de echte test gaan nu komen, want in de top 15 (en ook daaronder) lopen echte killers rond. Er is dan geen ruimte meer voor fouten, die Paddy vooral staand nog veel maakt. De lichtgewicht divisie heeft uiteraard de gevestigde orde met namen als Charles Oliveira, Dustin Poirier, Michael Chandler, Justin Gaethje en Islam Makhachev. Recent zijn er nog namen bijgekomen zoals Mateusz Gamrot, Arman Tsarukyan, Rafael Fiziev en Jalin Turner. De divisie is enorm stacked en het niveau is echt bizar hoog.

Als je wint heb je vrienden

Zowel Paddy Pimblett als Molly McCann hebben het charisma dat de UFC graag ziet en wat nodig is om supersterren van ze te maken. Het is alleen de vraag wat er gebeurt als ze tegen een nederlaag aanlopen. MMA is niet alleen in de Octagon keihard, maar ook daarbuiten. Als je wint heb je vrienden, maar als je verliest laat het publiek dit je ook maar al te graag weten.

UFC London | Paddy Pimblett reageert op zijn overwinning op Jordan Leavitt

We kunnen filosoferen over hun toekomst maar feit blijft dat Paddy & Molly het afgelopen weekend qua spektakel het verder matige UFC-evenement hebben gedragen met hun elektrische optredens binnen en buiten de Octagon.

