Marketingmachine

De UFC marketingmachine gaat er uiteraard alles aan doen om de hype train weer op gang te helpen en over een aantal maanden heeft zo goed als niemand het nog over de controversiële scorekaarten maar staat er alleen nog een groen W’tje achter zijn naam.

Ad

Pay-per-view kanonnen

UFC UFC 282 | "De slechtste decision ooit" – De MMA wereld reageert op de overwinning van Pimblett GISTEREN OM 14:27

De UFC is uiteraard altijd op zoek naar nieuwe pay-per-view kanonnen zoals Conor McGregor dat was. Er zijn echter maar weinig vechters wiens persoonlijkheid en marketability gelijk staan aan de vechtkwaliteiten. Want je kan zeggen over McGregor wat je wil maar z’n reis naar de top en de resultaten die hij boekte waren van ongekende klasse.

UFC 282 | Pimblett wil Gordon helpen met zijn stichting

De UFC heeft ingezet op een zelfde soort traject voor Paddy, ik zie het echter niet gebeuren dat de stappen die McGregor maakte op dit punt in zijn carrière door Paddy ook worden genomen.

Stevig onder de top 15

Na dit weekend hebben we dus een veel beter beeld waar Pimblett staat in de UFC lichtgewicht divisie: stevig onder de top 15. Paddy z'n persoonlijkheid is groter dan z'n vaardigheden in de Octagon. Op basis van z’n voorgaande UFC-gevechten en z’n tijd in Cage Warriors wist ik echter al dat de verhoudingen iets anders liggen en dat is nu nogmaals bevestigd.

Paddy Pimblett won voor de vierde keer op rij in de UFC Foto: Getty Images

De Scouser is naar mijn mening volstrekt kansloos tegen topvechters als Dustin Poirier, Justin Gaethje & Michael Chandler. Maar ook mannen in de onderste regionen van de top 15 zoals Dan Hooker en Renato Moicano zijn op dit moment te hoog gegrepen.

Lokale held

Wat de UFC dus heeft in 'Paddy the Baddy' is een lokale held voor de Engelse markt. Elk jaar in maart een wedstrijd in The O2 Arena, Londen en hij is ook instaat om voor een uitverkochte M&S Bank Arena in Liverpool te zorgen, zoals hij in het verleden heeft gedaan bij Cage Warriors. Maar ik zie in hem geen toekomstig lichtgewicht kampioen.

UFC 281 | Blanchfield heeft geen moment moeite met McCann

Net als Molly McCann, die vorige maand kansloos verloor van Erin Blanchfield, is Pimblett waardevol voor de UFC, maar beide zijn gewogen in de Octagon en te licht bevonden. Twee keer per jaar een showcase in Engeland is de toekomst.

Saboteren van carrières

De juryleden waren na de wedstrijd van Pimblett trouwens nog niet klaar met het saboteren van carrières. Het main event eindigde in een split draw en met drie verschillend ingevulde scorekaarten.

Laten we eerlijk zijn: Magomed Ankalaev had de lichtzwaargewicht titelwedstrijd gewonnen van Jan Błachowicz: de eerste, vierde en vijfde ronde waren voor de worstelaar uit Dagestan. De Pool was succesvol m’n z’n low-kicks in de tweede en derde ronde, maar dat was niet genoeg voor de zege, dat vond Błachowicz zelf trouwens ook.

Zuur

Het zure voor Ankalaev is dat Dana White dus echt heel graag een UFC lichtzwaargewicht kampioen wil en daarom vechten voormalig kampioen Glover Teixeira en Jamahal Hill tijdens UFC 283 in Rio de Janeiro, Brazilië om de vacante titel. Het was weer een bijzondere UFC-avond. Ondanks dat je het misschien niet eens bent met sommige beslissingen maakt dit de sport misschien ook wel weer leuker, want je kan gewoon echt niet voorspellen wat er gaat gebeuren.

UFC UFC 282 | Blachowicz en Ankalaev met lege handen na hoofdrol voor juryleden GISTEREN OM 13:38