Rose Namajunas is in alle aspecten van het MMA, met uitzondering van het worstelen, vele malen beter dan Carla Esparza.

Carla Esparza wint de strogewicht titel Foto: Getty Images

Maar dat was tijdens UFC 274 totaal niet te zien. Het was een gênante vertoning in Phoenix, Arizona. Zeker omdat tijdens de minimale momenten dat 'Thug' Rose moest dealen met de takedown pogingen van Esparza bleek dat ze die scrambles uitstekend wist te doorstaan en dat ze dus minder gevaarlijk waren dan ze dacht.

Mindset

Namajunas zat vast in haar eigen hoofd en was niet instaat om er tijdens de wedstrijd uit te komen en het tij te keren. Haar mindset was niet op orde. Een herkenbaar gevoel, ik heb hetzelfde meegemaakt in mijn partij tegen Jared Rosholt, ook een worstelaar, tijdens UFC 193 in Melbourne, Australië.

Stefan Struve verloor in 2015 van de Amerikaan Jared Rosholt Foto: Getty Images

Ik wilde absoluut niet op mijn rug terecht komen en daardoor vocht ik op een manier zoals ik niet wilde, gevoed door angst en dat is nooit goed. Ik kwam in de derde ronde terug, maar dat was te laat. Die angst was bij Rose ook te zien, terwijl ze zo veel beter is dan Carla Esparza, de stoten series van Esparza zouden tijdens een junioren evenement nog voor lachsalvo’s zorgen.

Offday

Maar Namajunas kwam ook niet terug in de latere rondes, onder andere omdat haar coaches haar niet wakker wisten te schudden, maar haar vertelden dat ze zich goed aan het gameplan hield. Ik mistte daar de urgentie van haar verloofde Pat Barry en iemand die ik erg hoog heb zitten, één van de beste coaches ter wereld: Trevor Wittman. Het hele Namajunas team leek een offday te hebben

Rose Namajunas in betere tijden als kampioen met haar team Foto: Getty Images

Lijdensweg

Na een lijdensweg, voor de vechters en kijkers, en 68 strikes in 25 minuten is Carla Esparza voor de tweede keer UFC strogewicht kampioen, maar laten we eerlijk zijn: Esparza heeft niet van Namajunas gewonnen, Namajunas heeft van Namajunas verloren.

