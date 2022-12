Schouderblessure

Helaas liet Procházka enkele weken geleden weten dat hij zijn titel niet zou kunnen verdedigen vanwege een zware schouderblessure die hem hoogstwaarschijnlijk ook het grootste gedeelte van 2023 aan de kant zal houden. UFC-president Dana White noemde het zelfs de zwaarste schouderblessure die de UFC-artsen ooit hebben gezien.

Jiri Prochazka stopt Glover Teixeira met nog slechts 28 seconden te gaan Foto: Getty Images

Voor de Tsjech een reden om zijn titel vacant te stellen zodat de divisie door kan zonder hem, dat geeft wel aan hoe zwaar z’n blessure is want de UFC heeft over het algemeen weinig issues met een interim titel. Procházka z’n woorden: zodra ik terug ben win ik de titel van degene die op dat moment kampioen is.

Koelbloedige killer

UFC had voor Glover Teixeira snel een oplossing klaar staan in de vorm van de uit Dagestan afkomstige Magomed Ankalaev, die negen partijen op rij heeft gewonnen. Teixeira zou dus alsnog om het UFC lichtzwaargewicht goud mogen vechten, de titel die hij eerder dit jaar aan Procházka verloor.

Eerste UFC titelgevecht voor Magomed Ankalaev Foto: Getty Images

De Braziliaan gaf echter aan dat hij meer tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op de koelbloedige killer Ankalaev. De UFC en Teixeira gingen rond de tafel zitten maar kwamen er niet uit: UFC wilde het titelgevecht persé op deze datum houden, want dit pay-per-view evenement heeft een titelgevecht nodig. Teixeira zag geen heil in het plan.

Consequenties

De oplossing van de UFC was om de partij tussen Ankalaev en Jan Blachowicz om te zetten in een titelgevecht. De nummer drie en vier in de lichtzwaargewicht divisie gaan nu dus strijden voor het echie, niet eens de interim titel. Een bijzondere situatie, waarvan ik me in ieder geval niet kan herinneren dat hij eerder is voorgekomen in de UFC.

Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev Foto: Getty Images

Ik snap dat het lastig is voor Glover Teixeira om op zo’n korte termijn een nieuwe tegenstander te krijgen, ik heb het zelf ook meegemaakt, maar hij was tegelijkertijd in voorbereiding en heeft dus veel tijd, energie en geld gestopt in deze voorbereiding. Daarnaast vecht je voor de UFC-titel, een tegenstander kun je eigenlijk niet zelf uitzoeken. Maar Glover heeft de keuze gemaakt en moet dan, helaas voor hem, ook dealen met de onprettige consequenties.

Niet meer de jongste

Teixeira is daarnaast ook niet meer de jongste met zijn 43 jaar en krijgt dus waarschijnlijk weinig kansen op UFC-edelmetaal. Ik vraag me überhaupt af of hij de kans krijgt tegen de winnaar van Blachowicz en Ankalaev.

Het zou wel kunnen, omdat de rest van divisie op dit moment eigenlijk geen titelgevecht verdient. Maar als Jamahal Hill op indrukwekkende wijze van Anthony Smith wint zou hij zomaar de volgende uitdager kunnen zijn.

Rivaliteit van jewelste

Voor de divisie zou het goed zijn als Magomed Ankalaev de titel pakt want ook Jan Blachowicz zit in de herfst van z’n carrière. Het blijft enorm jammer dat Jiří Procházka geblesseerd is geraakt omdat er met hem eindelijk weer een intrigerende kampioen was in het lichtzwaargewicht, ooit de UFC glamour divisie met spraakmakende supersterren.

Maar als Procházka na z’n blessure terug is en Ankalaev op dat moment de koning van de lichtzwaargewicht divisie is hebben we een rivaliteit van jewelste die zou kunnen uitmonden in een epische trilogie. Voor het lichtzwaargewicht is dit op het moment even een stapje terug om er binnenkort weer meerdere vooruit te zetten.

