VERTEKEND BEELD

Afgelopen weekend was weer zo’n voorbeeld van statistieken die een totaal vertekend beeld van een wedstrijd geven. In het main event van UFC Vegas 53 kreeg Rob Font een pakt slaag van jewelste van Marlon 'Chito' Vera.

Een zwaar beschadigde Rob Font tijdens zijn partij tegen Marlon Vera Foto: Getty Images

Ik denk dat Font een dag later niet meteen herkend zou worden door z’n vrouw, familie en vrienden, zo gruwelijk werd hij in de UFC Apex toegetakeld door Vera. Maar als je puur naar de statistieken kijkt was de knokker van 'The New Engeland Cartel' de winnaar van de partij: 273 strikes uit 520 acties tegen 167 uit 291 voor de Ecuadoriaan. Maar Font was alles behalve de winnaar.

Hiermee komen we dus bij een issue wat betreft statistieken, ze geven een vertekend beeld. Want niet elke (significant) strike richt schade aan en dat is toch waar het om gaan in het MMA: het aanrichten van zoveel mogelijk schade bij je opponent.

SCHOOLPLEIN REGELS

De showboatende Marlon Vera weet dat hij de overwinning binnen heeft tegen Rob Font Foto: Getty Images

Wat er afgelopen weekend uiteindelijk toe deed was dat Vera z’n opponent weliswaar minder raakte, maar de stoten, ellebogen, trappen en knieën die raak waren hadden veel meer impact, ze hebben het gezicht van Rob Font er niet mooier op gemaakt. En dat is hoe een wedstrijd gescoord moet worden: schade, domineren van de wedstrijd en de duur van het domineren. Je zou het bijna schoolplein regels kunnen noemen, wie het meeste is toegetakeld verliest de wedstrijd.

SLECHTE AVOND

Rob Font is te zwaar tijdens de wegingen voor UFC Vegas 53. De Amerikaan kan een geldboete tegemoet zien. Foto: Getty Images

Al met al was het een goede avond voor Marlon 'Chito' Vera die dus overtuigend won en een hele slechte voor Font, want naast het krijgen van een gigantisch pak slaag miste hij ook nog eens de 50 duizend dollar 'fight of the night bonus' omdat hij tijdens de weging te zwaar was. Over die statistiek, de weegschaal, valt namelijk niet te discussiëren.

