Scheldwoordenarsenaal

MMA en de UFC specifiek is topsport maar niet te vergelijken met andere sporten. Winnen is belangrijk in de UFC, zonder een mooie zegereeks kom je niet ver. Maar naast domineren in de Octagon moet je jezelf kunnen verkopen. Het is de laatste jaren alleen maar belangrijker geworden om te beschikken over charisma en een scheldwoordenarsenaal van een bootwerker. Zonder die 'tools' is het heel lastig om echt stappen te zetten, zeker in een sterke divisie als het vedergewicht.

De Octagon in de UFC APEX Foto: Getty Images

Beste vechter ter wereld

Arnold Allen is op dit moment één van de beste Engelse UFC-vechters ter wereld maar niet de grootste naam door z’n ingetogen persoonlijkheid. Daar zei hij zelf het volgende over: “ik wil niet bekend zijn, ik wil alleen de beste vechter ter wereld zijn.” Dat is volstrekt te begrijpen, maar zo werkt het niet in de organisatie waar je in de top ook publiekstrekker moet zijn en pay-per-views moet verkopen.

Rare fratsen

Daarom neemt de huidige kampioen in Allen z’n divisie, Alexander Volkanovski, het in februari in Perth, Australië op tegen lichtgewicht titelhouder Islam Makhachev. De worstelaar uit Dagestan loopt ook niet over van het charisma, maar hij is dan weer gelieerd aan Khabib Nurmagomedov. Khabib heeft het geluk dat de vete met McGregor en z’n rare fratsen ook vele ogen op hem hebben gericht. Hierdoor hoefde Nurmagomedov de partij niet zelf op te bouwen, dat werd voor hem gedaan door McGregor.

Islam Makhachev & Alexander Volkanovski willen in 2023 tegen elkaar Foto: Getty Images

Nog een horde nemen

Arnold Allen moet waarschijnlijk nog een horde nemen om voor een titelgevecht in aanmerking te komen. En dat is geen gemakkelijke met Max Holloway, Yair Rodriguez en Brian Ortega boven hem op de ranglijst.

Eerste UFC main event voor Arnold Allen Foto: Getty Images

Lekker zichzelf

Toch vind ik het ook wel mooi dat Allen lekker zichzelf blijft. Er zijn genoeg vechters die zichzelf proberen te verkopen op een manier die totaal niet natuurlijk over komt. Maar zelfs op die manier breng je meer ogen naar het scherm, al is het dan omdat mensen je graag zien verliezen. Arnold Allen zie ik echter geen scheldwoorden toevoegen aan zijn arsenaal of een steekwagen door het raam van een bus gooien. Ik denk en hoop dat Allen naam blijft maken in de Octagon, want dat doet hij als één van de besten en dan kunnen de matchmakers uiteindelijk niet om hem heen.

Dana White met voormalig UFC eigenaren Frank Fertitta III en Lorenzo Fertitta. Rechts de huidige eigenaar en Endeavor CEO Ari Emanuel Foto: Getty Images

