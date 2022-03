Op handen gedragen door de ruim 17 duizend fans in de kolkende O2 Arena walste Aspinall in 3 minuten en 45 seconden over de ervaren Rus heen. Dat is knap want Volkov draait al jaren mee in de top van de zwaargewicht divisie en was een aantal keren dicht bij een titelgevecht. Maar op deze magische avond in de Engelse hoofdstad was 'Drago' volstrekt kansloos tegen de vechtende trots van Salford, Engeland.

Aspinall werd vanaf het moment dat hij de arena in liep, met het toepasselijke Move on up van Curtis Mayfield, met tot de laatste seconde van de kolossale krachtmeting naar de overwinning geschreeuwd door de ongekend luidruchtige fans. Verliezen in z’n 'achtertuin' was geen optie en dat bleek.

UFC London | "I'm the new breed of heavyweight" - Aspinall tegen Struve

Aspinall maakte in Octagon de afstand klein waardoor de boomlange Alexander Volkov, die graag op afstand vecht, totaal niet in z’n spel kwam. Laat ik het anders zeggen: de Rus werd volstrekt geneutraliseerd. Da's knap, want Volkov is echt een hele goede vechter. Aspinall was op deze avond echter een toonbeeld van kalmte en voerde op het juiste moment, met chirurgische precisie, een meesterlijke takedown uit. Dat was het begin van het einde voor Volkov. Aspinall, die Brazilianen laat blozen vanwege z’n BJJ-kwaliteiten, was heer en meester op het canvas en liet Volkov aftikken door een armklem.

Na dit optreden kunnen we concluderen dat Tom Aspinall een speciale vechter is, die het aanzien van de zwaargewicht divisie nog jaren kan bepalen. Een nieuwe generatie zwaargewicht en ook nog eens een modelsporter waar niets op aan te merken valt.

Tai Tuivasa danst na overwinning Foto: Getty Images

Z’n volgende opponent is waarschijnlijk de Australische knock-out artiest Tai Tuivasa, daar vroeg hij zelf om tijdens het interview na de wedstrijd. Als hij die wedstrijd ook wint, die kans lijkt me bijzonder groot, is de volgende stap een UFC zwaargewicht titelgevecht en dat is geen prettige gedachte voor degene die op dat moment de titel in z’n bezit heeft.

