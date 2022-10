Een prima locatie om de tweeënveertig UFC-evenementen per jaar toch door te kunnen laten gaan zonder publiek. Maar de UFC is het wat mij betreft een beetje te comfortabel gaan vinden om evenementen vanuit de APEX te organiseren.

Kolkende arena’s

Inmiddels zijn alle grote sporten weer teruggekeerd naar het 'oude normaal' met duizenden fans in de stadions en arena’s. Ook de UFC heeft een behoorlijk aantal evenementen in arena’s gehouden en publiek maakt iedere sport beter, niet alleen voor ons thuis maar ook zeker voor de vechters. De ambiance in de O2 Arena in Londen en de Accor Arena in Parijs gaf de vechters een enorme boost.

Ze waren nog scherper, ze gaven nog meer gas om de overwinning uit het vuur te slepen. Ook voor mij als analist bij discovery+ en Eurosport was het puur genieten om weer in kolkende arena’s te staan. In Parijs maakten de fans er zo’n feest van dat het stadion letterlijk schudde en de monitor waarop ik de tv-uitzending keek het niet heeft overleefd.

Twintig duizend Brazilianen die mijn bloed wel konden drinken

Als ik naar mijn eigen carrière terugkijk dan keek ik ook altijd enorm uit naar het vechten in volle stadions over de hele wereld. In Montréal zaten er vijfentwintigduizend toeschouwers toen ik in het co-main event vocht voordat GSP zijn opwachting maakte, twintig duizend Brazilianen die mijn bloed wel konden drinken en duidelijk maakten dat ik het niet ging overleven tegen Minotauro Nogueira, vijfenvijftig duizend man in een gigantisch stadion in Melbourne en natuurlijk een uitverkocht Ahoy.

Ik word er nog regelmatig aan herinnerd door mensen die erbij waren. Volle, kolkende arena’s en fans die zorgen voor een fantastische sfeer is waar je het voor doet. Van achteraf halletjes in Groningen en Beverwijk naar de grootste arena’s ter wereld, dat is waar alle atleten van dromen.

Thuiswerken in een joggingbroek

De UFC vindt het natuurlijk makkelijk dat ze een groot gedeelte van de tweeënveertig shows die ze voor de Amerikaanse tv-partner ESPN moeten produceren in de APEX kunnen organiseren, zoals UFC president Dana White zei: UFC-shows in de APEX zijn alsof we lekker thuiswerken in onze joggingbroek. Dat is allemaal leuk en aardig en scheelt uiteraard een flinke logistieke operatie voor de UFC en het ESPN-geld komt toch wel binnen.

Dana White met voormalig UFC eigenaren Frank Fertitta III en Lorenzo Fertitta. Rechts de huidige eigenaar en Endeavor CEO Ari Emanuel Foto: Getty Images

Belediging voor de beste vechtsportatleten ter wereld

Maar ik vind het eigenlijk schandalig dat vechters van wereldklasse met een lange en indrukwekkende carrière achter de rug in een lege loods in Nevada moeten vechten voor een handje vol vrienden en familie. Dat is eigenlijk gewoon een belediging voor de beste vechtsportatleten ter wereld. Het absolute dieptepunt vond vorige week plaats toen er niemand welkom was in de APEX omdat Facebook-oprichter Mark Zuckerberg aan de Octagon zat met z’n vrouw. Dat is uiteraard enorm teleurstellend voor de vechters om wederom zonder publiek te moeten vechten.

Dana White met Facebook oprichter Mark Zuckerberg Foto: Getty Images

Dus UFC: voor de Tuesday Night Contender Series is de APEX een perfecte locatie, maar alle andere UFC-evenementen moeten weer plaatsvinden in grote arena’s met duizenden fans die hun helden naar de overwinning schreeuwen. En graag weer een keer in Nederland.

