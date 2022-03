Greg Hardy is een controversieel figuur met een discutabele reputatie. De voormalige NFL-speler van de Carolina Panthers en Dallas Cowboys werd in de NFL persona non grata verklaard, dan moet je het dus echt bont maken. In 2014 mishandelde en bedreigde hij z’n ex-vriendin waarvoor hij werd hij veroordeeld. Twee jaar later stond de politie opnieuw voor de deur bij huize Hardy vanwege cocaïnebezit.

Mishandeling

Ad

Omdat er voor Greg Hardy geen toekomst meer was in het American Football maakte hij de overstap naar het MMA. In januari 2019 stapte de onsympathieke krachtpatser, tot groot ongenoegen van vele MMA-fans voor de eerste keer in de UFC Octagon. UFC-baas Dana White was van mening dat Hardy een tweede kans in het leven moest krijgen. Dat zal vast. Maar het waren vooral dollartekens en media-aandacht, ook als was die voor het grootste gedeelte negatief, die tot de keuze voor het tekenen van Greg Hardy hebben geleidt.

UFC UFC Vegas 50 | De op papier sterkste Fight Night card van 2022 (Preview) 4 UUR GELEDEN

Greg Hardy Jr. gaat zwaar KO tegen Tai Tuivasa Foto: Getty Images

Geheel in stijl werd hij in z’n UFC-debuut gediskwalificeerd vanwege een uitdelen van ongeoorloofde knie. Alle alarmbellen hadden toen al af moeten gaan. We zijn inmiddels tien wedstrijden in de UFC verder en wel kunnen concluderen dat het experiment Greg Hardy één grote mislukking is. De man die zichzelf onaantastbaar acht is inmiddels drie keer achter elkaar afgedroogd. Drie op rij verloren, een no contest vanwege het gebruik van een inhaler tussen twee rondes en een totaal gebrek aan ontwikkeling als UFC-vechter, technisch is het van een erbarmelijk niveau.

Erbarmelijk niveau

Ik heb nog geen enkele indrukwekkende partij van hem gezien, ook niet toen hij won van mindere goden. Hij mist de juiste mentaliteit om echt beter te worden als vechter en bij de kleinste tegenslag, als er iemand terugslaat, geeft hij op. Natuurlijk is hij een fenomenale atleet is, anders schop je het niet tot de NFL, maar in de UFC heb je meer dan alleen atletisch vermogen nodig. Het is inmiddels wel duidelijk dat het er niet in zit.

Heeft Serghei Spivac met zijn overwinning Greg Hardy uit de UFC geslagen? Foto: Getty Images

Dus UFC: neem afscheid van Greg Hardy en neem je atleten weer serieus. Investeer Hardy z’n veel te hoge gage in nieuw opkomend talent en laat dit soort figuren voortaan links liggen, het doet de naam van de UFC geen goed.

UFC UFC London | Takashi Sato redder in nood, hij treft Gunnar Nelson op 19 maart GISTEREN OM 21:35