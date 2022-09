Dit omdat z’n oorspronkelijke tegenstander Khamzat Chimaev een echte 'killer' is die richting de top gaat terwijl Diaz z’n beste dagen in de kooi inmiddels ver achter hem liggen. Diaz is nog steeds enorm populair maar kampioen gaat hij echt niet meer worden. Chimaev heeft alles wat nodig is om kampioen te worden maar was veel te zwaar tijdens de weging en gooide de hele line-up door elkaar. Het leek wel of Nate niet mocht verliezen van de MMA-goden.

UFC 279 | Nate Diaz interview

Hitman

Diaz vond zichzelf dus uiteindelijk tegenover Tony Ferguson in een afgeladen volle T-Mobile Arena. En eerlijk gezegd was dit dus een veel betere match-up voor Diaz dan tegen Chimaev, die als een soort ‘hitman' werd ingezet door de UFC om het afscheid van Diaz zo pijnlijk mogelijk te maken.

Nate Diaz heeft lol tijdens de partij tegen Tony Ferguson Foto: Getty Images

Het was voor de UFC natuurlijk ook prettig geweest als Chimaev had gewonnen, dan zou hij een nog grotere ster zijn geworden. Een overwinning tegen iemand die zo bekend is als Diaz wordt over de hele wereld gezien en zorgt ook voor interesse bij de casual kijker.

Geen surprise m*****f*****s

Het had een vernedering voor Diaz moeten worden, maar het liep dus compleet anders. Het werd Tony Ferguson als opponent en ook dat was toch wel genieten. Twee unieke persoonlijkheden, veteranen met een lange en indrukwekkende geschiedenis die het uitvechten in de Octagon. Er was bloed, onderling respect en uiteindelijk een overwinning voor Nate Diaz.

Het respect na afloop tussen Tony Ferguson en Nate Diaz Foto: Getty Images

Dat was trouwens geen surprise m*****f*****s. Wat Diaz gaat doen in de toekomst weet ik niet, maar ik koester de herinneringen aan zijn epische gevechten tegen onder andere Conor McGregor en de unieke persconferenties en andere verbale uitspattingen, wat een persoonlijkheid.

Ogen uit z’n kop schamen

Nu is het tijd voor Khamzat Chimaev. Het monster uit Stockholm was 3,5 kilo te zwaar tijdens de weging en moet zich de ogen uit z’n kop schamen. Ten eerste omdat hij veel te zwaar was en dat is erg onprofessioneel. Je tekent een contract en daar staat in op welk gewicht je vecht en dat moet je halen. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor het een keer niet lukt. Maar vooral Chimaev z’n reactie was gênant, het kon hem niks schelen. Tegelijkertijd zag ik ook iets positiefs. De hele wereld keerde zich tegen Chimaev en hij werd luidkeels uitgejoeld door het publiek, maar het boeide hem helemaal niets.

UFC 279 | Chimaev heeft geen enkele moeite met Holland

De druk lag volledig op zijn schouders maar hij liet zich door dit alles totaal niet van de wijs brengen en bleef die ijskoude blik in zijn ogen houden. Deze blik verschoof alleen van Diaz naar Kevin Holland. 'Big Mouth' zal het niet snel toegeven, maar die had echt liever tegen Daniel Rodriguez gevochten. Omdat Chimaev dus zo veel te zwaar was moest het hele evenement op z’n kop worden gegooid, want het gewichtsverschil met Diaz was volgens de Nevada State Athletic Commission te groot. Gelukkig stond er al een catchgewicht partij op het programma tussen Kevin Holland en Daniel Rodriquez, waardoor het uiteindelijk met wat regelwerk van de UFC nog goed kwam. Chimaev nam het in het co main event dus op tegen Kevin Holland en de UFC 279 pay-per-view werd gered.

Groot dilemma

De UFC staat nu voor een groot dilemma: is Chimaev überhaupt nog in staat om 170 pond te halen. Hij is een hele grote weltergewicht, misschien wel te groot, en heeft het gewicht in het verleden vaker maar net gehaald. Degenen die mijn wekelijkse column lezen weten sowieso dat het hele weight cutten van mij op de schop moet want het is totaal niet veilig zoals het nu gaat.

Zorgen maken

Maar als ik geld zou moeten inzetten op een wedstrijd tussen Chimaev en de huidige kampioen Leon Edwards dan zou ik dat op Chimaev doen. Als je echter zover boven het gewicht zit ga je het titelgevecht sowieso niet krijgen. Ook is de re-match tussen Edwards en Usman sowieso een duidelijk te maken partij. Misschien moeten de middengewicht vechters zich zorgen maken om Chimaev.

Een lachende Khamzat Chimaev verschijnt veel te zwaar tijdens de weging Foto: Getty Images

Wedstrijden tegen Adesanya, Pereira, Whittaker en meer zie ik wel zitten en dan is het voor Chimaev dus ook veel makkelijker om op gewicht te zijn.

Op welk gewicht hij mag gaan vechten maakt mij niet uit, als hij het goed en veilig haalt is hij zowel in het welter-en middengewicht de grootste en gevaarlijkste uitdager.

