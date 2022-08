Ik heb het over de wedstrijd tussen Magomed Ankalaev en Anthony Smith. Ankalaev was voor mij vooraf al de grote favoriet en liet in de partij wederom zien waarom hij een titel contender is in deze divisie.

Nieuw bloed

Ad

Na het vertrek van Jon Jones ging er (uiteraard) een stuk minder aandacht uit naar deze divisie en zowel Jan Blachowicz en Glover Teixeira werden een beetje beschouwd als kampioen bij gebrek aan beter. Voor de divisie was het erg goed dat Jiri Prochazka de titel van Teixeira wist over te nemen in een fantastische wedstrijd.

UFC UFC Vegas 59 | Wisseling van de wacht tussen Santos en Hill tijdens het main event? (Preview) 13 UUR GELEDEN

UFC 275 | Prochazka wint de titel in de laatste seconden van een epische partij

Zowel Teixeira als Blachowicz zijn al op leeftijd en ondanks dat ze nu op hun top lijken te zitten hebben ze in het verleden ook meerdere keren verloren in de UFC.

Magomed Ankalaev

Magomed Ankalaev spreekt veel mensen niet tot de verbeelding, maar de Russische killer maakt dat ruimschoots goed in de Octagon. Alleen in zijn debuut ‘verloor’ hij van Paul Craig. Ik heb ‘verloor’ tussen haakjes staan want waar hij in de allerlaatste seconde moest afkloppen tegen de sluwe Schot wist hij de rest van de partij enorm te domineren.

UFC 277 | Ankalaev pakt negende UFC overwinning op rij

Het was echt een wonder dat Craig de submission nog uit de hoge hoed tevoorschijn toverde. Vervolgens heeft Ankalaev negen overwinningen op rij geboekt en is hij met zijn vechtstijl een enorm moeilijk op te lossen puzzel voor iedereen in deze divisie.

Niet meer dezelfde

De divisie heeft echter meer jong bloed nodig. Prochazka en Ankalaev zijn fantastische vechters die nog jaren mee kunnen maar op twee toppers kan een divisie niet draaien. Aankomend weekend vecht Jamahal Hill tegen Thiago Santos. Een enorme leuke stijl match-up waarvan ik denk dat beide heren het beste in elkaar naar boven zullen halen.

Het respect tussen Magomed Ankalaev en Thiago Santos na 25 minuten met elkaar in de Octagon Foto: Getty Images

Thiago Santos, in misschien wel zijn beste optreden ooit tegen Jon Jones, scheurde zo’n beetje alles af in zijn knie wat er maar kan scheuren en heeft daarna niet meer kunnen laten zien wat hij in die partij en daarvoor liet zien. Zijn tegenstanders vechten ook voorzichtig tegen hem. De enige partij waar hij flitsen van de knock-out-machine liet zien was tegen Glover Teixeira. Echter werd hij compleet uit zijn element gehaald door de takedowns en het grondwerk van zijn landgenoot. Jamahal Hill zijn stijl geeft echter mogelijkheden voor een knalpartij.

Jamahal Hill

Jamahal Hill heeft tot nu toe zes keer gevochten voor de UFC en veel indruk gemaakt in de vijf keer dat hij won. Het bizarre is dat hij net als Ankalaev ook verloor op ‘submission’ van Paul Craig. Hill gaf toe Craig en z’n groundgame onderschat te hebben en er veel van te hebben geleerd. Het is ook niet het grondwerk of het worstelen van Hill dat hem speciaal maakt. Het staande werk van Hill is van erg hoog niveau.

Jamahal Hill verslaat Johnny Walker. De Amerikaan slaat de Braziliaan zwaar knockout in de eerste ronde. Foto: Getty Images

De power en snelheid die hij laat zien tot nu toe is hetgeen dat de fans doet inschakelen als hij vecht. De southpaw heeft indrukwekkende stoten en knockout power met zowel links als rechts. Hij beweegt daarnaast enorm goed voor iemand van zijn gewicht en lengte en is precies wat deze divisie nodig heeft. Hij is 31 en benadert dus zijn fysieke piek. Hill lijkt iedere wedstrijd beter en beter te worden. Ook logisch als je bedenkt dat hij pas elf wedstrijden heeft gevochten.

Thiago Santos

Waar zo’n beetje alle tegenstanders van Santos dus een voorzichtige aanpak kiezen en logischerwijs liever een stapje verder van Santos wegblijven zie ik Hill juist iets anders gaan doen aankomend weekend. Hij wil uiteraard een statement maken en wanneer je iemand als Santos voortijdig weet te stoppen zoals Hill nu al vaker heeft gedaan dan maak je dat statement ook echt. Hill vecht het beste als hij zijn tegenstander onder druk zet. Hij houdt hierbij wel erg goed zijn afstand en beweegt goed in en uit.

Thiago Santos moet zijn plek in de rankings verdedigen tegen Jamahal Hill Foto: Getty Images

Eveneens draait hij goed weg, maar laat af en toe zijn voorste hand gevaarlijk laag hangen. Daarnaast heeft hij wat moeite met het blokken van lowkicks. Dit was in het verleden één van de beste wapens van Santos. Santos lijkt de laatste tijd teveel na te denken. Hierdoor komt hij niet uit verf zoals ik het verleden. Iets wat hem destijds ook een titelgevecht opleverde. De Braziliaan moet vooral zijn handen en benen weer het werk laten doen want anders voorspel ik een hele slechte avond voor hem.

Wisseling van de wacht?

Dit weekend staat er dus een enorm belangrijke wedstrijd op de kalender met veel op het spel. Voor de divisie zou het perfect zijn als Hill indrukwekkend wint. Voor Santos is het misschien wel de laatste kans om aan te haken bij de contenders in deze divisie. Wat er ook gaat gebeuren ik kijk in ieder geval erg uit naar deze partij.

UFC DWCS | Vijf atleten winnen een UFC contract na spectaculaire partijen in Las Vegas 13 UUR GELEDEN