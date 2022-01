De locatie van het evenement is tot op heden niet officieel al lijkt de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville de beste papieren te hebben. MMA Fighting meldde de partij.

Chris Curtis is een man met een verhaal. “Action Man” deed in 2018 mee aan de Dana White’s Contender Series. Via een spectaculaire Hook Kick KO won hij van Sean Lally. De UFC gaf Curtis tot onbegrip van veel fans en ook Curtis zelf geen contract. Curtis ging verder bij andere organisaties zoals de PFL en zou zelfs tweemaal zijn pensioen aankondigen. Uiteindelijk kreeg hij toch het belletje van de UFC in 2021.

Ad

Curtis debuteerde in New York tegen Phil Hawes. Curtis won de partij via KO in de eerste ronde. Daarmee draaide hij het gevecht totaal op zijn kop omdat Hawes tot dan de bovenliggende partij was. Curtis onderstreepte zijn knockout power een maand later wederom. Ditmaal won Curtis van Brendan Allen via KO. Nu staat Dricus du Plessis tegenover Curtis.





UFC Tyson Pedro maakt UFC comeback na ruim 3 jaar afwezigheid 2 UUR GELEDEN

Du Plessis is een Zuid-Afrikaan die furore maakte bij de EFC en KSW organisaties. In beide organisaties werd hij kampioen. Du Plessis tekende in 2020 bij de UFC en debuteerde tegen de Braziliaan Markus Perez. Du Plessis won de partij via KO in de eerste ronde. Een jaar later won hij wederom via KO. Ditmaal tegen Trevin Giles in de tweede ronde. De Zuid-Afrikaan zou in december vorig jaar zijn opwachting maken tegen Andre Muniz, maar moest in verband met visumproblemen de partij aan zich voorbij laten gaan.



Zowel Curtis als du Plessis won de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar in hun meest recente partij.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

De UFC 273 card

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura



Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Dricus du Plessis vs. Chris Curtis

Julio Arce vs. Daniel Santos

Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen



Pat Sabatini vs. Gavin Tucker

Ian Garry vs. Darian Weeks

Mickey Gall vs. Mike Malott

UFC Araújo vs. Lee in belangrijke contender-partij GISTEREN OM 21:43