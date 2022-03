White zei dat er inderdaad zich problemen kunnen voordoen voor atleten die worden verwacht te vechten op 19 maart. De UFC president ging niet op namen in. Echter kunnen we aan de volledige card zien dat er een behoorlijk aantal Oost-Europeanen op het evenement actief zullen zijn.

Problemen met Oost-Europeanen voor aankomende evenementen

Ad

UFC UFC | 'Mancunian' McGregor baart opzien door interesse in Chelsea te tonen 4 UUR GELEDEN

Het main event is een partij tussen Alexander Volkov en Tom Aspinall. Volkov is nog altijd in Moskou op dit moment. De UFC trachtte de voormalig Bellator MMA kampioen eerder uit Rusland te halen. Echter weigerde Volkov dit aanbod. Hierdoor staat het hoofdgevecht op losse schroeven.

Verder staan op de main card ook nog de Russen Shamil Abdurakhimov en Sergei Pavlovich die tegen elkaar gematcht staan en tot slot ook nog de Oekraïner Nikita Krylov die het opneemt tegen Paul Craig. De twee Russische vechters hebben Rusland nog niet verlaten. Krylov daarentegen is inmiddels in Londen waardoor zijn partij tegen Craig door lijkt te gaan.

Op de prelims staan ook nog een aantal Oost-Europeanen. Zo vecht Timur Valiev tegen Jack Shore. Deze partij lijkt in ieder geval door te gaan. Valiev woont en traint inmiddels in de Verenigde Staten en zit niet in Rusland. Nathaniel Wood daarentegen lijkt wel uit te moeten kijken naar een nieuwe tegenstander. Liudvik Sholinian die half Oekraïens is zit vast in Kiev. Hij gaf ook aan in een interview met Armenian Weekly dat de partij tegen Wood op dit moment wel het laatste is waar hij aan denkt.

Hong Kong & Afghanistan verboden vlaggen

De UFC is over het algemeen niet van de politieke uitingen. De organisatie wil sport en politiek zo ver mogelijk van elkaar gescheiden houden. Daarom was het opvallend dat afgelopen zaterdag de UFC in een promostatistiekje van Makhachev niet de Russische maar de Dagestaanse vlag liet zien.

Islam Makhachev met de vlag van Dagestan op de achtergrond Foto: Getty Images

De UFC heeft bijvoorbeeld wel de vlaggen van Hong Kong als Afghanistan in de ban gedaan. Deze zijn verboden. Alleen vlaggen van Internationale erkende staten mogen worden getoond. Althans dat staat in de huisregels van de UFC. Afghanistan is ook een verboden vlag sinds dat de Taliban de macht greep.

Kelleher krijgt geen toestemming voor politieke uiting

Zaterdag wilde UFC vechter Brian Kelleher met de Oekraïense vlag opkomen. De New Yorker vroeg aan de UFC voor toestemming. De UFC liet weten dat ze geen politieke uitingen zullen accepteren en dat Kelleher een boete van 10.000 dollar kan verwachten als hij niet luistert. Kelleher was teleurgesteld en vroeg of hij met de “World Peace” vlag mocht opkomen. Ook dit idee werd door de UFC niet gehonoreerd.

De UFC was hier vroeger iets minder streng in. Voordat de kledingvoorschriften kwamen was er eigenlijk niet tot nauwelijks controle op de uitingen en of kleding die de atleet meenam tijdens Fight Week.

Alexey Oleynik verscheen in 2014 met een afbeelding van Putin op zijn shirt bij de wegingen Foto: Getty Images

Dana White is politiek betrokken

Dana White zelf is overigens wel zéér politiek betrokken. De UFC president sprak meerdere malen tijdens bijeenkomsten van de Republikeinen ten faveure van voormalig president van de Verenigde Staten Donald J. Trump. White en Trump hebben een zeer goede relatie met elkaar. Toen White en de UFC financieel in moeilijkheden zaten (rond 2000) mocht White gratis en voor niets de Trump Taj Mahal gebruiken om UFC evenementen te houden in Atlantic City, New Jersey.

Dana White spreek de menigte toe tijdens de Republican National Convention Foto: Getty Images

White is dit nooit vergeten en beloofde Trump altijd aan zijn kant te staan als hij hem nodig had. Trump bezocht recent ook al meerdere maken een UFC evenement op uitnodiging van de UFC president zelf.

Inmiddels is dus veel veranderd. We zullen moeten afwachten hoe de UFC omgaat in de nabije toekomst met politieke uitingen.

UFC UFC 275 | Shevchenko treft Santos in zevende titelverdediging van vlieggewicht gordel EEN DAG GELEDEN