Het gevecht staat gepland voor 16 april, maar heeft echter nog geen locatie. Het Russische Vestnik meldde eerder al de partij. Echter zijn de contracten vandaag pas getekend en is het officieel.

Caio Borralho is de enige Dana White's Contender Series vechter die afgelopen jaar tweemaal in actie kwam tijdens de show. Borralho won tot verbazing van veel mensen van de hoog aangeschreven Canadees Aaron Jeffery. De verbazing was vervolgens nog groter dat Borralho geen contract kreeg aangeboden van UFC president Dana White. Drie weken later pakte Borralho een invalpartij aan tegen Jesse Murray. Een gewichtsklasse hoger wist Borralho ditmaal zijn tegenstander in de eerste ronde te finishen. Tot genoegen van Dana White die dit keer wel een contract gaf aan de Braziliaan.

Borralho's debuut werd twee keer uitgesteld in verband met visumproblemen. Die problemen lijken te zijn opgelost waardoor Gadzhi Omargadzhiev nu wacht. De Rus is nog altijd ongeslagen in dertien optredens. Omargadzhiev werd net als Borralho door de UFC gecontracteerd na een overwinning tijdens de Dana White's Contender Series. Omargadzhiev versloeg de Braziliaan Jansey Silva in de eerste ronde door middel van een Kneebar submission.

Bekijk hieronder de gevecht voor 16 april tot dusver.

Miguel Baeza vs. Dhiego Lima

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Chris Barnett vs. Martin Buday

Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

