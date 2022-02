De UFC maakte het gevecht bekend via de website. Het evenement op 30 april staat gepland voor het UFC APEX te Las Vegas en zal de naam UFC Vegas 53 dragen.

Candelario kreeg UFC contract ondanks verlies

Carlos Candelario maakte na twee jaar als amateur in 2014 de overstap naar de professionals. De Amerikaan maakte met zes overwinningen bij de CES MMA organisatie indruk en mocht zodoende in 2017 tijdens het eerste seizoen van de Dana White's Contender Series gaan vechten voor een UFC contract tegen Ronaldo Candido. Candelario versloeg de op dat moment eveneens ongeslagen Braziliaan via unanimous decision. Dana White was echter niet overtuigd en liet Candelario links liggen. Candelario vocht vervolgens vier jaar geen partij.

Mede door blessures kwam hij pas in 2021 weer terug op het canvas voor CES MMA tegen Miguel Restrepo. Candelario won en kreeg vorig jaar een tweede kans om tijdens de Dana White's Contender Series een UFC contract te verdienen. Candelario verloor voor het eerst in zijn carrière en deed dat via split decision tegen Victor Altamirano. Dana White had zijn bedenken over de decision en vond het een geweldig gevecht. "The Bossman" besloot beide vechters een contract aan te bieden. Dit is tot dusver de enige keer dat de UFC iemand die verliest tijdens de DWCS een contract aanbiedt.

Taiga is 10 uit 10 in zijn carrière

Aan de andere kant van de Octagon staat op 30 april de Japanner Tatsuro Taira. Net als Candelario bleef Taira ongeslagen in zijn carrière als amateur. In minder dan een jaar tijd won hij negen partijen en maakte in 2017 de overstap naar de professionals. Taira vocht al zijn professionele partijen voor de Shooto Japan organisatie. In 2.5 jaar tijd won de Japanner acht partijen tegen onder meer Yoshiro Maeda en Kiyotaka Shimizu.

Het leverde hem in juli 2021 een titelgevecht op tegen kampioen Ryuya Fukuda. Taira won de partij via Triangle Choke submission in de eerste ronde. In november vocht Taira vervolgens nog een losse partij tegen Alfredo Muaiad. Die partij werd via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde gewonnen. Het management van Taira maakte begin deze maand bekend dat de Japanner bij de UFC had getekend.

UFC Vegas 53

Jessica Penne vs. Luana Pinheiro

Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

Jared Gordon vs. Rafael Alves

Gabe Green vs. Yohan Lainesse

Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

Gina Mazany vs. Shanna Young

Mike Breeden vs. Natan Levy

Carlos Candelario vs. Tatsuro Taira

