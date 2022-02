Dit vanwege visum problemen van Fiziev. De UFC heeft de partij verschoven naar het co-main event van UFC 272 op 5 maart. Het gevecht blijft een gevecht van vijf ronden.

Hierdoor zat de UFC wel zonder main event voor volgende week tijdens UFC Vegas 48. Echter wilden Johnny Walker en Jamahal Hill die als co-main event gepland stonden voor drie ronden graag doorschuiven naar het main event. Deze partij is nu ook vijf ronden. De indeling van het evenement is hierdoor ook anders.

Ad

Dit is op dit moment de indeling van UFC Vegas 48 (voor zover bekend).

UFC Eurosport Panel vs Neal Petersen: UFC 271 picks 10 MINUTEN GELEDEN

Johnny Walker vs. Jamahal Hill

Kyle Daukaus vs. Jamie Pickett

Parker Porter vs. Alan Baudot

Jim Miller vs. Nikolas Motta

Joaquin Buckley vs. Abdul Razak Alhassan

Jonathan Pearce vs. TBA

Mario Bautista vs. TBA

Gabriel Benitez vs. David Onama

Jessica-Rose Clark vs. Stephanie Egger

Diana Belbita vs. Gloria de Paula

Chas Skelly vs. Mark Striegl

Chad Anheliger vs. Jesse Strader

UFC UFC 271 | Officiële wegingen: Perez vs. Schnell gecanceld, een atleet 12 lbs te zwaar 4 UUR GELEDEN