Eerder maakte MMA Fighting al een mondeling akkoord bekend, inmiddels is het gevecht door beide vrouwen bevestigd.

Voor Dumont gaat het haar vijfde partij in de UFC worden. De Braziliaanse verloor haar debuut tegen Megan Anderson, maar heeft sindsdien laten zien een sterke kracht te zijn in de UFC. Dumont won haar laatste drie partijen. Onder meer Felicia Spencer en Aspen Ladd waren niet opgewassen tegen Dumont.

Nu treft Dumont de Amerikaanse Macy Chiasson. De TUF 28 winnares vecht normaal gesproken in de bantamgewicht divisie, maar lijkt op dit moment de overstap te maken naar de vedergewicht divisie. In verband met een invalpartij tijdens haar meest recente gevecht nam Chiasson het op tegen Pennington in de vedergewicht divisie. Chiasson verloor en zag haar winstreak van twee partijen gekraakt worden. Nu wacht Norma Dumont.

De enige andere partij voor dit evenement tot dusver is het titelgevecht in de licht-zwaargewicht divisie tussen kampioen Glover Teixeira en uitdager Jiri Prochazka.

