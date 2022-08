Samenvatting DWCS Week 4

Nazim Sadykhov opende de avond met een KO overwinning in de derde ronde tegen Ahmad Hassanzada. Sadykhov vocht zeer sterk en had in elke ronde zijn tegenstander Hassanzada aan het wankelen. Hassanzada was echter zeer taai en bleef uiteindelijk tot de derde ronde in de partij. Uiteindelijk was een harde stoot de Afghaan te machtig. Vervolgens was het de beurt aan Hailey Cowan en Claudia Leite. In een zeer evenwichtige partij was het Cowan die via split decision de overwinning pakte door zowel de eerste als derde ronde op twee scorekaarten van de juryleden te winnen.

UFC-matchmaker Sean Shelby zal tevreden zijn over het evenement Foto: Getty Images

De misschien wel meest gehypte partij van de avond was die tussen Jose Johnson en voormalig Cage Warriors kampioen Jack Cartwright. Beide mannen hadden goede momenten in de partij. Echter was Johnson de vechters die de meeste schade toebracht en zodoende ook terecht won. De snelste finish van de avond kwam vervolgens op naam van de Braziliaan Claudio Ribeiro die slechts 25 seconden nodig had om Ivan Valenzuela via een harde stoot te stoppen. Uiteindelijk werd de avond afgesloten met een keiharde KO van Esteban Ribovics tegen Thomas Paull. Ribovics houdt hierdoor zijn 100% finish ratio intact en is met een 11-0 record ook nog altijd ongeslagen.

Uitslagen

- Esteban Ribovics def. Thomas Paull via KO (Punches) – R1, 1:30.

- Claudio Ribeiro def. Ivan Valenzuela via KO (Punch) – R1, 0:25.

- Jose Johnson def. Jack Cartwright via UD (30-27, 29-28, 29-28).

Jose Johnson wint van Jack Cartwright Foto: Getty Images

- Hailey Cowan def. Claudia Leite via SD (29-28, 28-29, 29-28).

Hailey Cowan is zielsgelukkig na haar overwinning tegen Claudia Leite Foto: Getty Images

- Nazim Sadykhov def. Ahmad Hassanzada via KO (Punch) – R3, 1:59.

Contract winnaar(s): Nazim Sadykhov, Hailey Cowan, Jose Johnson, Claudio Ribeiro & Esteban Ribovics.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+. Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die volgende week gepland staan.

Zwaargewicht - Eduardo Neves vs. Michael Parkin

Weltergewicht - Amiran Gogoladze vs. Darrius Flowers

Vlieggewicht - Erisson Ferreira vs. Jesus Santos Aguilar

Bantamgewicht - Cameron Saaiman vs. Josh Wang-Kim

Strogewicht(v) - Rayanne Amanda vs. Denise Gomes

