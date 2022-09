Samenvatting DWCS Week 8

De avond werd geopend met een partij in het bantamgewicht tussen Daniel Marcos en Brandon Lewis. Lewis vocht eerder al eens tijdens de DWCS. Wederom werd het geen succes. Marcos was te snel voor Lewis en wist hem zowel op de grond als staand aan te pakken. Marcos won overtuigend via unanimous decision. Vervolgens was het tijd aan de vrouwen. Bruno Brasil nam het op tegen Marnic Mann. De partij was zeer interessant. Beide vrouwen hadden hun momenten, maar Brasil leek het gevecht steeds meer haar kant op te draaien. Uiteindelijk won de Braziliaanse met een spectaculaire hoge trap via knock-out. Volgens UFC-president Dana White "the greatest female knock-out in DWCS history".

De Octagon in de UFC APEX Foto: Getty Images

De grootste comeback van de avond kwam op naam van Trevor Peek. In de eerste ronde werd hij compleet overklast door Malik Lewis en mocht hij blij zijn dat de scheidsrechter niet ingreep. Peek wist in de tweede ronde met een rake knie de partij compleet om te draaien en via 'ground and pound' de partij via TKO te winnen. De meest 'UFC ready' vechter was misschien wel Ikram Aliskerov. De Dagestani imponeerde door Mario Sousa binnen 130 seconden te finishen met een Kimura submission. De avond werd vervolgens afgesloten door Farid Basharat en Allan Begosso. De ongeslagen Basharat liet zien waarom hij wordt gezien als een toptalent. Basharat domineerde de partij en won via unanimous decision. Hij mag ze nu net als zijn broer Javid UFC-vechter noemen.

Uitslagen

- Farid Basharat def. Allan Begosso via UD (30-27, 30-26 30-26).

Farid Basharat verslaat Allan Begosso en voegt zich bij zijn broer Javid in de UFC Foto: Getty Images

- Ikram Aliskerov def. Mario Sousa via Submission (Kimura) – R1, 2:09.

- Trevor Peek def. Malik Lewis via TKO (Punches) – R2, 2:37.

- Bruna Brasil def. Marnic Mann via KO (Head Kick) – R2, 4:33.

- Daniel Marcos def. Brandon Lewis via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Daniel Marcos wint na een sterke partij tegen Brandon Lewis Foto: Getty Images

Contract winnaar(s): Daniel Marcos, Bruna Brasil, Trevor Peek, Ikram Aliskerov & Farid Basharat.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+. Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die volgende week gepland staan.

Middengewicht - Leon Aliu vs. Brunno Fereira

Bantamgewicht - Raul Rosas Jr. vs. Mando Gutierrez

Zwaargewicht - Richard Jacobi vs. Austen Lane

Lichtgewicht - Nurullo Aliev vs. Josh Wick

Vlieggewicht - Roybert Echeverria vs. Jafel Filho

