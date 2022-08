Samenvatting DWCS Week 6

Het evenement in het UFC APEX ging flitsend van start. CFFC-kampioen Blake Bilder nam het op tegen een van de betere vedergewichten in Canada Alexander Morgan. Bilder wist in de partij Morgan aan te slaan en vervolgens op de grond de partij te beslissen via een Rear Naked Choke submission. Vervolgens vochten Viktoriia Dudakova en Maria Silva tegen elkaar in de enige partij van de avond die niet in een finish zou eindigen. Dudakova kwam de partij met een geblesseerde knie in en wist ondanks dat gegeven zowel de eerste als derde ronde te domineren tegen de op dat moment ongeslagen Silva. Dudikova won via unanimous decision en wist dus door de blessure heen te vechten.

Een tevreden Dana White geeft vijf UFC-contracten weg na afloop van de gevechten. Foto: Getty Images

De Pool Mateusz Rebecki was bij aanvang van de partij al iemand waar naar werd uitgekeken. De sterke vechter nam het op tegen de Braziliaan Rodrigo Lidio. Lidio's beste wapenfeit kwam al binnen 10 seconden toen hij met een hoge trap de Pool wist te raken. Rebecki gaf echter geen krimp en domineerde Lidio en wist een Rear Naked Choke submission te pakken 'zonder hooks in'. De snelste finish van de avond kwam vervolgens op naam van Sedriques Dumas. Hij versloeg voormalig GLORY Kickbokser Matej Penaz binnen 47 seconden via een staande Guillotine Choke submission. De avond werd afgesloten met een finish van de Japanner Yusaku Kinoshita. Hij versloeg Jose Henrique Souza via TKO in de derde ronde. De Japanner leek sowieso al de eerste twee ronden in de tas te hebben, maar wilde duidelijk de juryleden niet betrekken in de partij.

Uitslagen

- Yusaku Kinoshita def. Jose Henrique via TKO (Punches) – R3, 0:43.

- Sedriques Dumas def. Matej Penaz via Submission (Guillotine Choke) – R1, 0:47.

- Mateusz Rebecki def. Rodrigo Lidio via Submission (RNC) – R1, 3:05.

- Viktoriia Dudakova def. Maria Silva via UD (29-28, 29-28, 29-28).

Viktoriia Dudakova wint van de ongeslagen Maria Silva Foto: Getty Images

- Blake Bilder def. Alexander Morgan via Submission (RNC) – R1, 3:15.

Contract winnaar(s): Blake Bilder, Viktoriya Dudikova, Mateusz Rebecki, Sedriques Dumas & Yusaku Kinoshita.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+. Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die volgende week gepland staan.

Lichtzwaargewicht - Vitor Petrino vs. Rodolfo Bellato

Weltergewicht - Gabriel Bonfim vs. Trey Waters

Zwaargewicht - Jimmy Lawson vs. Karl Williams

Lichtgewicht - Ismael Bonfim vs. Nariman Abbasov

Vlieggewicht(v) - Nayara Maia vs. Tereza Bledá

