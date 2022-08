Ongekende card

Met liefst vier (T)KO finishes in vijf partijen was de tweede aflevering van het zesde seizoen van de Dana White's Contender Series een groot spektakel. Alle vijf de gevechten waren spectaculair. De kers op de taart was de ongekende comeback van Chris Duncan in het main event tegen Charlie Campbell. Maar ook de enige partij die wel naar de juryleden ging tussen Francis Marshall en Connor Matthews stemde de UFC baas meer dan tevreden. Bekijk hieronder de uitslagen en alle finishes van vannacht.

Chris Duncan def. Charlie Campbell via KO (Punch) – R1, 1:43.

UFC DWCS | Ongekende comeback van Duncan EEN UUR GELEDEN

DWCS | Ongekende comeback van Duncan

Vinicius Salvador def. Shannon Ross via TKO (Punches) – R2, 4:22.

DWCS | Salvador wint via TKO na geweldige partij

Francis Marshall def. Connor Matthews via UD (30-27, 30-27, 30-26).

Een overtuigende overwinning van Francis Marshall levert hem een UFC contract op Foto: Getty Images

Waldo Cortes-Acosta def. Danilo Suzart via TKO (Punches) – R1, 3:40.

DWCS | Cortes-Acosta maakt de verwachtingen waar

Billy Goff def. Shimon Smotritsky via TKO (Punches) – R1, 3:37.

DWCS | Goff maakt mooie comeback en wint in de eerste ronde

Contract winnaar(s): Billy Goff, Waldo Cortes-Acosta, Francis Marshall, Vinicius Salvador & Chris Duncan.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+ . Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die volgende week gepland staan.

Middengewicht - Bo Nickal vs. Zachary Borrego

Zwaargewicht - Paulo Renato Jr. vs. Jamal Pogues

Vedergewicht - Erick Silva vs. Anvar Boynazarov

Vlieggewicht - Edgar Chairez vs. Clayton Carpenter

Strogewicht(v) - Sandra Lavado vs. Karolina Wójcik

