Samenvatting DWCS Week 9

De avond werd geopend met een gevecht in het vlieggewicht tussen Jalel Filho en Roybert Echeverria. Filho leek een overwicht te hebben in het begin van de partij echter kwam Echeverria sterk terug. Uiteindelijk wist Filho in de derde ronde de trekker over te halen en via TKO de partij te beslissen. Vervolgens was het de beurt aan Nurullo Aliev. De atleet uit Tadjikistan het weinig tot geen moeite met Josh Wick en finishte de partij in de eerste ronde via TKO. Het derde gevecht stond in het teken van de revanche van Austen Lane.

Ad

Austen Lane neemt revanche voor vier jaar geleden Foto: Getty Images

UFC DWCS | Ferreira heeft niet lang nodig om Aliu te stoppen 2 UUR GELEDEN

Vier jaar geleden verloor hij via KO tegen Greg Hardy. Ditmaal was het Lane die na een onopzettelijke schop in de edele delen van de tegenstander de partij naar zich toe wist te trekken via TKO in de eerste ronde. De meest opvallende vechter tijdens dit evenement was Raul Rosas Jr. De pas 17-jarige vechter kreeg de kans om de jongste UFC-vechter aller tijden te worden. Hij moest wel eerst afrekenen met Mando Gutierrez. Rosas Jr. liet schitterende BJJ zien en won uiteindelijk de partij via unanimous decision. Tot slot was het de beurt aan Brunno Ferreira en Leon Aliu om de card af te sluiten. Ferreira was binnen 95 seconden klaar met Aliu. 'The Hulk' won de partij via TKO.

De 17-jarige Raul Rosas Jr. is de jongste UFC vechter aller tijden Foto: Getty Images

Uitslagen

- Brunno Ferreira def. Leon Aliu via TKO (Punches) – R1, 1:35.

DWCS | Ferreira heeft niet lang nodig om Aliu te stoppen

- Raul Rosas Jr. def. Mando Gutierrez via UD (30-27, 30-27, 30-27).

DWCS | De 17-jarige Rosas Jr. gaat voor een Suloev Stretch

- Austen Lane def. Richard Jacobi via TKO (Punches) – R1, 4:34.

DWCS | Vier jaar na dato is het wel raak voor Lane tijdens de Contender Series

- Nurullo Aliev def. Josh Wick via TKO (Punches) – R1, 4:36.

DWCS | Aliev wint met een 'flurry' aan stoten vlak voor het einde van de eerste ronde

- Jafel Filho def. Roybert Echeverria via TKO (Punches) – R3, 1:31.

DWCS | Filho met een prachtige TKO overwinning in de derde ronde

Contract winnaar(s): Jafel Filho, Nurullo Aliev, Austen Lane, Raul Rosas Jr. & Bruno Ferreira.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+. Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die tijdens de laatste week gepland staan.

Middengewicht - Bo Nickal vs. Donovan Beard

Lichtgewicht - Sam Patterson vs. Vinicius Cenci

Vedergewicht - Freddy Emiliano Linares vs. Jack Jenkins

Vlieggewicht - Rafael Esteves vs. Joao Elias

Bantamgewicht - Ashiek Ajim vs. Mateus Mendonca

UFC DWCS | De 17-jarige Rosas Jr. gaat voor een Suloev Stretch 2 UUR GELEDEN