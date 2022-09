Samenvatting Week 10

De avond begon met een bantamgewicht partij tussen Ashiek Ajim en Mateus Mendonca. De partij was snel beslist in het voordeel van de Braziliaan Mendonca. Met een harde stoot wist hij Ajim binnen 48 seconden knock-out te slaan. Vervolgens vochten de Brazilianen Rafael Ramos Estevam en João Elias tegen elkaar in het vlieggewicht. Elias begon furieus en probeerde met zijn zeer flexibel grondspel het gevecht te beslissen.

Elias werd uiteindelijk moe en moest daarvoor de prijs betalen. Estevam was fit en nam de partij over waarna hij het gevecht via TKO besliste. In het vedergewicht was het vervolgens de beurt aan Jack Jenkins en Freddy Emiliano Linares. Jenkins was te sterk voor Linares op de grond en werd de hele partij gedomineerd. Jenkins wist via een harde elleboog een behoorlijke snee open te halen boven de wenkbrauw van Linares. De Australiër leek via unanimous decision te gaan winnen, maar dwong aan het einde van de partij toch nog een TKO finish af.

De snelste finish van de avond komt op naam van Mateus Mendonca Foto: Getty Images

De voorlaatste partij van het seizoen ging tussen Sam Patterson en Vinicius Cenci. Patterson kwam als favoriet de partij in. De Engelsman begon echter niet heel sterk. De Braziliaan wist de eerste ronde goed partij te geven en zelfs het gevecht langzaam naar zich toe te trekken. Uiteindelijk wist Patterson in de tweede ronde eindelijk zijn grondspel te laten zien. De Engelsman finishte uiteindelijk de partij via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde en werd na Jake Hadley & Mick Parkin de derde Engelsman die een UFC-contract wist te winnen via de DWCS.

Tot slot vocht de terugkerende Bo Nickal. De drievoudig NCAA Division I worstelkampioen vocht eerder dit seizoen al en won toen ook. Dana White wilde hem in verband met zijn onervarenheid in het MMA nog een keer zien. Nickal maakte korte metten met CFFC-kampioen Donovan Beard en finishte het gevecht in de eerste ronde met een Triangle Choke submission en nam hiermee alle twijfels weg bij de UFC baas.

Bo Nickal heeft wederom geen enkele moeite met zijn tegenstander Foto: Getty Images

Uitslagen

- Bo Nickal def. Donovan Beard via Submission (Triangle Choke) – R1, 0:52.

DWCS | Nickal heeft slechts 52 seconden nodig en wint wederom

- Sam Patterson def. Vinicius Cenci via Submission (RNC) – R2, 4:18.

DWCS | Patterson wint via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde

- Jack Jenkins def. Freddy Emiliano Linares via TKO (Punches) – R3, 4:30.

DWCS | Jenkins met een late finish in een dominante partij

- Rafael Ramos Estevam def. Joao Elias via TKO (Punches) – R2, 2:25.

DWCS | Estevam wint in de tweede ronde van Elias

- Mateus Mendonca def. Ashiek Ajim via KO (Punch) – R1, 0:48.

DWCS | Spectaculaire knock-out van Mendonca

Contract winnaar(s): Mateus Mendonca, Rafael Ramos Estevam, Jack Jenkins, Sam Patterson & Bo Nickal.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

Helaas was dit de laatste DWCS aflevering van dit jaar. Tien weken lang streden atleten om een UFC contract. In totaal kwamen 97 vechters in actie tijdens de DWCS in 2022. Liefst 43 atleten verdienden een contract en mogen zich inmiddels UFC-vechter noemen. Kijk alle afleveringen terug op discovery+.

