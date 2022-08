Samenvatting DWCS Week 5

De avond begon met een partij in het strogewicht tussen twee Braziliaanse vrouwen. Rayanne Amanda nam het op tegen Denise Gomes. Het was een zeer attractieve partij. Dana White gaf zelfs na de tweede ronde een staande ovatie. Gomes won uiteindelijk via unanimous decision. De eerste finish van de avond kwam op naam van de pas 21-jarige Cameron Saaiman. De Zuid-Afrikaan had het moeilijk in de eerste ronde, maar wist naarmate de partij volgde het gevecht over te nemen en Joshua Wang-Kim in de derde ronde zwaar knockout te slaan. Ook de Mexicaan Jesus Santos Aguilar pakte een derde ronde finish.

Ad

Dan Hellie, Laura Sanko & Daniel Cormier waren de commentatoren tijdens de DWCS. Foto: Getty Images

UFC DWCS | Parkin pakt een snelle Rear Naked Choke overwinning 3 UUR GELEDEN

Hij versloeg Erisson Ferreira da Silva in een competitief gevecht via een Guillotine Choke submission in de derde ronde. De Amerikaan Darrius Flowers vocht hierna tegen de Georgiër Amiran Gogoladze. Flowers zat in een benarde positie nadat Gogoladze een Inverted Triangle Choke aanzette. Flowers slamde de Georgiër echter keihard op de grond. Gevolg was dat Gogoladze een schouderblessure opliep en niet meer verder kon. Hierdoor won Flowers via TKO. Het slotstuk van de avond was een prooi voor de Engelsman Mick Parkin. Tegenstander Eduardo Neves begon nog wel goed, maar was na een minuut volledig buiten adem. Parkin maakte daar gebruik van en finishte Neves via Rear Naked Choke submission binnen twee minuten.

Uitslagen

- Mick Parkin def. Eduardo Neves via Submission (RNC) – R1, 1:57.

DWCS | Parkin pakt een snelle Rear Naked Choke overwinning

- Darrius Flowers def. Amiran Gogoladze via TKO (Shoulder Injury) – R1, 1:13.

DWCS | Flowers wint na blessure van Gogoladze

- Jesus Santos Aguilar def. Erisson Ferreira da Silva via Submission (Guillotine Choke) – R3, 1:56.

DWCS | Guillotine Choke overwinning voor Aguilar

- Cameron Saaiman def. Joshua Wang-Kim via KO (Punch) – R3, 2:52.

DWCS | Knockout overwinning voor de Zuid-Afrikaan Saaiman

- Denise Gomes def. Rayanne Amanda via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Denise Gomes wint na een intense partij van landgenote Rayanne Amanda Foto: Getty Images

Contract winnaar(s): Denise Gomes, Cameron Saaiman, Jesus Santos Aguilar, Darrius Flowers & Mick Parkin.

Waar kijk je Dana White's Contender Series?

De Dana White's Contender Series zijn iedere woensdagochtend om 02.00u live te zien op discovery+. Tien weken lang strijden atleten om een UFC contract. Een overwinning is geen garantie voor een contract. UFC president Dana White beslist na afloop wie in aanmerking komt voor een UFC contract.

Volgende week

Dit zijn de partijen die volgende week gepland staan.

Welterweight - Yusaku Kinoshita vs. Jose Souza

Middengewicht - Sedriques Dumas vs. Matěj Peňáz

Lichtgewicht - Rodrigo Lidio vs. Mateusz Rebecki

Strogewicht(v) - Maria Silva vs. Viktoriia Dudakova

Vedergewicht - Blake Bilder vs. Alex Morgan

UFC DWCS | Flowers wint na blessure van Gogoladze 3 UUR GELEDEN