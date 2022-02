Het leek na UFC 271 een uitgemaakte zaak; Jared Cannonier zou na zijn TKO-overwinning op Derek Brunson de volgende tegenstander zijn voor kampioen Israel Adesanya. Maar misschien gaat er wel iemand anders met het titelgevecht aan de haal. Sean Strickland is in de ogen van coach Eugene Bareman een misschien wel interessantere tegenstander voor zijn pupil.



Bareman blikte eerst terug op de partij tegen Whittaker. De coach liet weten dat hij vond dat zijn pupil minimaal vier van de vijf ronden had gewonnen. In het minst gunstige geval waren dat drie van de vijf ronden. Op de vraag of Whittaker misschien drie ronden van de vijf had gewonnen was de City Kickboxing coach duidelijk : “Je bent niet echt helemaal helder in het hoofd als je dat denkt.”

Bareman liet eveneens weten dat hij niet vond dat Adesanya het gevecht totaal had gedomineerd zoals hij wel van te voren had aangegeven. De verdedigende taken werden goed uitgevoerd echter vond Bareman dat het offensieve gedeelte iets minder tot zijn recht kwam. De coach liet weten dat ze ook hadden verwacht dat Whittaker aanvallender zou vechten naarmate het gevecht vorderde en dat ze probeerden de Australiër uit zijn tent te lokken wat niet gebeurde.

Over de takedowns van Whittaker op Adesanya was Bareman ook heel duidelijk. Volgens hem werd nauwelijks schade aangericht met die takedowns en hadden ze dus ook weinig tot geen betekenis tijdens de partij. Overigens liet Bareman ook weten dat Adesanya zijn hand niet had gebroken. Dit werd gesuggereerd tijdens het gevecht nadat de commentatoren een appje kregen van Joe Rogan. Volgens Bareman was Adesanya zoekende om zijn rechterstoot te plaatsen, maar kwam dit niet goed van de grond.

Opvallend was eveneens dat Adesanya vanaf de eerste partij al in de arena was. Meestal komen de vechters die in de hoofdpartij van de avond vechten ongeveer 2/3 uur voor de start van het evenement aan bij de arena. Adesanya kwam echter al vroeg naar het Toyota Center om zijn teamgenoten “Blood Diamond” en Carlos Ulberg te steunen. Bareman liet weten dat Adesanya van begin tot einde in de arena bleef en dat hij backstage een paar uurtjes slaap tussendoor heeft gepakt.

Heeft Jared Cannonier afgelopen zaterdag zijn titelgevecht veilig gesteld? Bareman is daar niet van overtuigd. Foto: Getty Images

Op de vraag van Ariel Helwani of Jared Cannonier met zekerheid de volgende uitdager van Adesanya zou worden reageerde Bareman afhoudend. Volgens de City Kickboxing trainer heeft Cannonier nog veel werk te verzetten en was hij aan de verliezende hand tegen Derek Brunson. Bareman zei dat hij snapte dat Cannonier de hoogst gerankte vechter was van de eventuele uitdagers, maar dat Sean Strickland op dit moment een langere winstreak heeft en hij die partij misschien wel meer ziet zitten.

Vervolgens liet Bareman ook niet na om het management Paradigm Sports en dan in het bijzonder Tim Simpson een tikje op de vingers te geven. Paradigm Sports heeft Adesanya, Strickland en Hermansson onder contract staan. Bareman zei dat het misschien vreemd zou zijn als Adesanya en Strickland en in de toekomst misschien Hermansson tegen elkaar moeten. En sprak van een “conflict of interest” want waar zou Simpson's loyaliteit dan liggen? Vervolgens voegde hij toe dat Darren Till zo snel mogelijk een partij moest winnen zodat hij misschien wel over Cannonier en Strickland kon springen en hij de titelpartij tegen Adesanya kan vechten.

Eugene Bareman had enkele bedenken over manager Tim Simpson (links) van Paradigm Sports Foto: Getty Images

Bareman en Adesanya proberen al een tijdje om Till naar voren te schuiven om te vechten voor de titel. Echter zit Till sportief gezien in zijn slechtste fase van zijn carrière. De vraag is dus of een partij tussen Adesanya en Till realistisch is.

Tot slot liet Bareman weten dat Adesanya in juni kan terugkeren in de Octagon. Dit zou echter ook eerder kunnen, alleen heeft de UFC geen plek meer tot juni en ligt het dus ook niet in de verwachting dat Adesanya eerder dan juni terug zal keren in de Octagon.

Bekijk hieronder het interview vanaf 4.15.

