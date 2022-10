Deze week de vijf main card partijen van de UFC Vegas 62 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Agy Sardari (Voormalig Cage Warriors lichtgewicht kampioen & UFC Vegas 62 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Agy Sardari. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik denk dat als Araújo wint het in de eerste twee ronden moet gebeuren omdat ze iets sterker lijkt en volgens mij de net wat betere grappler is. Alles na ronde twee gaat naar Grasso vanwege haar betere conditie en snellere handen. Dus ik zet in op Grasso."

Voormalig lichtgewicht kampioen Agy Sardari Foto: Other Agency

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Alexa Grasso vs. Viviane Araújo

- Cub Swanson vs. Jonathan Martinez

- Jordan Wright vs. Dusko Todorovic

- Raphael Assuncao vs. Victor Henry

- Misha Cirkunov vs. Alonzo Menifield

Picks Grasso vs. Araújo (7-1)

Grasso: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff, Sardari

Araújo: Dekker

Picks Swanson vs. Martinez (6-2)

Swanson: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Sardari

Martinez: Schrik, Dorff

Picks Wright vs. Todorovic (1-7)

Wright: Dekker

Todorovic: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff, Sardari

Picks Assuncao vs. Henry (0-8)

Assuncao: -

Henry: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Sardari

Picks Cirkunov vs. Menifield (1-7)

Cirkunov: Kornman

Menifield: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff, Sardari

Tussenstand

Kris Dekker 117-55 (4-2)

Marcel Dorff 107-65 (3-3)

Stefan Struve 106-66 (4-2)

Sander Schrik 105-67 (4-2)

Dennis Kornman 102-70 (2-4)

Guest Pickers 101-71 (3-3)

Marloes Coenen 100-72 (5-1)

Nesim El Ahmadi 90-82 (2-4)

Waar kijk je UFC Vegas 62?

De previewshow begint zondagochtend 16 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

