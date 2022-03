Deze week de zes main card partijen van de UFC Columbus card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Alex Perez (Voormalig titeluitdager en huidig #4 in de UFC vlieggewicht divisie)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat UFC vlieggewicht contender Alex Perez. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Curtis Blaydes gaat winnen. Zijn cardio en worstelen zullen het grote verschil maken. Hij is ook vrij sterk staand en hij kan het ritme bepalen. En zoals ik al zei hij zal zijn worstelen gebruiken."

UFC Columbus guest-picker Alex Perez Foto: Getty Images

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

Curtis Blaydes vs. Chris Daukaus

Joanne Wood vs. Alexa Grasso

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Ilir Latifi vs. Aleksei Oleinik

Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Picks Blaydes vs. Daukaus (8-0)

Blaydes: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Perez

Daukaus: -

Picks Wood vs. Grasso (0-8)

Wood: -

Grasso: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Perez

Picks Brown vs. Barberena (2-6)

Brown: Coenen, Kornman

Barberena: Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff, Perez

Picks Askarov vs. Kara-France (8-0)

Askarov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Perez

Kara-France: -

Picks Latifi vs. Oleinik (6-2)

Latifi: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Perez

Oleinik: Coenen, Schrik

Picks Diakiese vs. Borshchev (1-7)

Diakiese: Dekker

Borshchev: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff, Perez

TUSSENSTAND

Kris Dekker 33-10 (5-1)

Sander Schrik 30-13 (4-2)

Marcel Dorff 30-13 (6-0)

Dennis Kornman 29-14 (6-0)

Stefan Struve 28-15 (4-2)

Guest Pickers 28-15 (6-0)

Marloes Coenen 27-16 (5-1)

Nesim El Ahmadi 26-17 (4-2)

Bekijk alle main cards (inclusief PPV's) op discovery+

Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV's) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 23:00u zaterdagavond. Een uur later schakelen we over naar de main card op .

Complete UFC Columbus card

Main Card

- Curtis Blaydes vs. Chris Daukaus

- Joanne Wood vs. Alexa Grasso

- Matt Brown vs. Bryan Barberena

- Askar Askarov vs. Kai Kara-France

- Ilir Latifi vs. Aleksei Oleinik

- Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Preliminary Card

- Neil Magny vs. Max Griffin

- Sara McMann vs. Karol Rosa

- Chris Gutierrez vs. Danaa Batgerel

- Aliaskhab Khizriev vs. Denis Tiuliulin

- Jennifer Maia vs. Manon Fiorot

- Matheus Nicolau vs. David Dvorak

- Luis Saldana vs. Bruno Souza

