Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 53 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Andy Souwer (Kickbokslegende & UFC Vegas 53 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan de Nederlandse kickbokslegende Andy Souwer. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik denk dat Vera favoriet is omdat hij meer manieren heeft om te winnen. Hij is heel creatief met zijn striking en vormt ook met z'n submissions altijd een gevaar mocht het gevecht naar de grond gaan."

Kickbokslegende Andy Souwer Foto: Getty Images

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

- Rob Font vs. Marlon Vera

- Andrei Arlovski vs. Jake Collier

- Andre Fili vs. Joanderson Brito

- Jared Gordon vs. Grant Dawson

- Darren Elkins vs. Tristan Connelly

- Gerald Meerschaert vs. Krzysztof Jotko

Picks Font vs. Vera (3-5)

Font: Struve, Schrik, Dorff

Vera: Coenen, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Souwer

Picks Arlovski vs. Collier (7-1)

Arlovski: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Souwer

Collier: Dorff

Picks Fili vs. Brito (6-2)

Fili: Coenen, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Souwer

Brito: Struve, El Ahmadi

Picks Gordon vs. Dawson (3-5)

Gordon: El Ahmadi, Kornman, Souwer

Dawson: Coenen, Struve, Schrik, Dekker, Dorff

Picks Elkins vs. Connelly (7-1)

Elkins: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Souwer

Connelly: Schrik

Picks Meerschaert vs. Jotko (3-5)

Meerschaert: Coenen, Kornman, Souwer

Jotko: Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Tussenstand

Kris Dekker 44-19 (2-2)

Dennis Kornman 43-20 (3-1)

Marcel Dorff 42-21(3-1)

Sander Schrik 41-22 (2-2)

Guest Pickers 41-22 (3-1)

Stefan Struve 40-23 (3-1)

Nesim El Ahmadi 38-25 (1-3)

Marloes Coenen 38-25 (3-1)

Waar kijk je UFC Vegas 53?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+. Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 00:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+

Het volledige programma van UFC Vegas 53

