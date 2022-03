Deze week de vijf main card partijen van de UFC London card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Rachid 'Appa' El Ghazaoui (Rapper & UFC London Guest Picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat rapper Appa. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Tom Aspinall op basis van zijn snelheid & ground game gaat hij winnen. Hij oogt frisser dan Volkov. Ik geloof niet dat Volkov de KO power heeft om een bikkel als Aspinall plat te krijgen"

Rapper Appa is de UFC London guest picker Foto: Other Agency

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

Arnold Allen vs. Dan Hooker

Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

Gunnar Nelson vs. Takashi Sato

Molly McCann vs. Luana Carolina

Jai Herbert vs. Ilia Topuria

Picks Volkov vs. Aspinall (5-3)

Volkov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker

Aspinall: Kornman, Dorff, Appa

Picks Allen vs. Hooker (6-2)

Allen: Coenen, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Appa

Hooker: Struve, Schrik

Picks Pimblett vs. Vargas (8-0)

Pimblett: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Appa

Vargas: -

Picks Nelson vs. Sato (8-0)

Nelson: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Appa

Sato: -

Picks McCann vs. Carolina (7-1)

McCann: Coenen, Struve, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Appa

Carolina: El Ahmadi

Picks Herbert vs. Topuria (0-8)

Herbert: -

Topuria: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Appa

TUSSENSTAND

Kris Dekker 28-9 (6-0)

Sander Schrik 26-11 (4-2)

Stefan Struve 24-13 (4-2)

Marcel Dorff 24-13 (6-0)

Dennis Kornman 23-14 (4-2)

Marloes Coenen 22-15 (5-1)

Nesim El Ahmadi 22-15 (4-2)

Guest Pickers 22-15 (3-3)

Complete UFC London card

Main Card

- Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

- Arnold Allen vs. Dan Hooker

- Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

- Gunnar Nelson vs. Takashi Sato

- Molly McCann vs. Luana Carolina

- Jai Herbert vs. Ilia Topuria

Preliminary Card

- Mike Grundy vs. Makwan Amirkhani

- Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

- Nikita Krylov vs. Paul Craig

- Jack Shore vs. Timur Valiev

- Cory McKenna vs. Elise Reed

- Muhammad Mokaev vs. Cody Durden



