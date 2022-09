Deze week de zes main card partijen van de UFC Paris card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Ben Boekee (Team Thriving coach, voormalig MMA-vechter & UFC Paris guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Ben Boekee. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik denk dat Ciryl Gane te sterk is en in de vierde ronde de partij via TKO finisht."

Ben Boekee is de UFC Paris guestpicker (Photo Credits: Boekee IG) Foto: Other Agency

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa

- Robert Whittaker vs. Marvin Vettori

- Alessio Di Chirico vs. Roman Kopylov

- John Makdessi vs. Nasrat Haqparast

- William Gomis vs. Jarno Errens

- Charles Jourdain vs. Nathaniel Wood

Picks Gane vs. Tuivasa (8-0)

Gane: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Boekee

Tuivasa: -

Picks Whittaker vs. Vettori (8-0)

Whittaker: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Boekee

Vettori: -

Picks Di Chirico vs. Kopylov (4-4)

Di Chirico: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff

Kopylov: Coenen, Schrik, Dekker, Boekee

Picks Makdessi vs. Haqparast (1-7)

Makdessi: Coenen

Haqparast: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Boekee

Picks Gomis vs. Errens (0-8)

Gomis: -

Errens: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Boekee

Picks Jourdain vs. Wood (6-2)

Jourdain: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff, Boekee

Wood: Schrik, Dekker

Tussenstand

Kris Dekker 101-48 (4-1)

Marcel Dorff 94-55 (3-2)

Stefan Struve 91-58 (2-3)

Sander Schrik 90-59 (3-2)

Dennis Kornman 87-62 (1-4)

Marloes Coenen 87-62 (3-2)

Guest Pickers 87-62 (2-3)

Nesim El Ahmadi 79-70 (2-3)

Waar kijk je UFC Paris?

De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de Accor Arena om 20.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete UFC Paris card

Main Card

- Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa

- Robert Whittaker vs. Marvin Vettori

- Alessio Di Chirico vs. Roman Kopylov

- John Makdessi vs. Nasrat Haqparast

- William Gomis vs. Jarno Errens

- Charles Jourdain vs. Nathaniel Wood

Preliminary Card

- Abus Magomedov vs. Dustin Stoltzfus

- Fares Ziam vs. Michal Figlak

- Nassourdine Imavov vs. Joaquin Buckley

- Benoit St.Denis vs. Gabriel Miranda

- Khalid Taha vs. Cristian Quiñonez

- Stephanie Egger vs. Ailín Pérez

