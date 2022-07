Deze week de zes main card partijen van de UFC London card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Bob Schrijber (Nederlandse MMA pionier & UFC London guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Bob Schrijber. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Aspinall vs Blaydes zeg ik Aspinall. Ik vind Aspinall completer en daardoor zijn de wedstrijden die hij vecht voor mij leuker om naar te kijken. Aspinall moet zijn ruimte blijven behouden en niet de clinch op zoeken. Ik denk dat Blaydes in deze de betere grond man is."

Bob Schrijber (links) taped zijn pupil Stefan Struve z'n handen in. Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de volgende zes partijen

- Curtis Blaydes vs. Tom Aspinall

- Jack Hermansson vs. Chris Curtis

- Paddy Pimblett vs. Jordan Leavitt

- Nikita Krylov vs. Alexander Gustafsson

- Molly McCann vs. Hannah Goldy

- Paul Craig vs. Volkan Oezdemir

Picks Blaydes vs. Aspinall (2-6)

Blaydes: Schrik, Dorff

Aspinall: Coenen, Struve. El Ahmadi, Kornman, Dekker, Schrijber

Picks Hermansson vs. Curtis (2-6)

Hermansson: Schrik, Schrijber

Curtis: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff

Picks Pimblett vs. Leavitt (7-1)

Pimblett: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Schrijber

Leavitt: Schrik

Picks Krylov vs. Gustafsson (3-5)

Krylov: Kornman, Dekker, Dorff

Gustafsson: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Schrijber

Picks McCann vs. Goldy (8-0)

McCann: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Schrijber

Goldy: -

Picks Craig vs. Oezdemir (6-2)

Craig: Coenen, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Schrijber

Oezdemir: Struve, El Ahmadi

Tussenstand

Kris Dekker 86-36 (3-3)

Stefan Struve 78-44 (2-4)

Dennis Kornman 78-44 (3-3)

Marcel Dorff 78-44 (3-3)

Sander Schrik 76-46 (2-4)

Marloes Coenen 73-49 (2-4)

Guest Pickers 73-49 (3-3)

Nesim El Ahmadi 68-54 (1-5)

Waar kijk je UFC London?

Eurosport aanwezig in de O2 Arena. De previewshow begint zaterdagavond rechtstreeks vanuit de O2 Arena om 20.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op Eurosport & discovery+.

De complete card van UFC London

Main Card

- Curtis Blaydes vs. Tom Aspinall

- Jack Hermansson vs. Chris Curtis

- Paddy Pimblett vs. Jordan Leavitt

- Nikita Krylov vs. Alexander Gustafsson

- Molly McCann vs. Hannah Goldy

- Paul Craig vs. Volkan Oezdemir

Preliminary Card

- Mason Jones vs. Ludovit Klein

- Marc Diakiese vs. Damir Hadzovic

- Nathaniel Wood vs. Charles Rosa

- Makwan Amirkhani vs. Jonathan Pearce

- Muhammad Mokaev vs. Charles Johnson

- Jai Herbert vs. Kyle Nelson

- Mandy Böhm vs. Victoria Leonardo

- Claudio Silva vs. Nicolas Dalby

