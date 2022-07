Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 58 card.

Dit zijn de deelnemers.

Ad

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Bryan Barberena (UFC weltergewicht contender & UFC Vegas 58 guest picker)

UFC UFC Vegas 58 | Officiële wegingen: Iedereen maakt gewicht, alle partijen officieel 4 UUR GELEDEN

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan UFC weltergewicht Bryan Barberena. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Dos Anjos is een echte veteraan. Ik denk dat zijn ervaring, voorwaartse druk en het vermogen om zijn stand-up met zijn takedowns te combineren uiteindelijk de doorslag zal geven."

UFC 276 | Bryan Barberena finisht Robbie Lawler tijdens na een geweldige partij

De main card bestaat uit de volgende zes partijen

- Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

- Caio Borralho vs. Armen Petrosyan

- Douglas Silva de Andrade vs. Said Nurmagomedov

- Jared Vanderaa vs. Chase Sherman

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Michael Johnson vs. Jamie Mullarkey

Picks Dos Anjos vs. Fiziev (5-3)

Dos Anjos: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Barberena

Fiziev: Schrik, Dekker, Dorff

Picks Borralho vs. Petrosyan (8-0)

Borralho: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Barberena

Petrosyan: -

Picks Silva de Andrade vs. Nurmagomedov (0-8)

Silva de Andrade: -

Nurmagomedov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Barberena

Picks Vanderaa vs. Sherman (6-2)

Vanderaa: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Barberena

Sherman: Coenen, Schrik

Picks Calvillo vs. Nunes (5-3)

Calvillo: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff, Barberena

Nunes: Coenen, Schrik, Dekker

Picks Johnson vs. Mullarkey (7-1)

Johnson: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff, Barberena

Mullarkey: Dekker

Tussenstand

Kris Dekker 79-32 (2-2)

Stefan Struve 74-37 (3-1)

Dennis Kornman 73-38 (3-1)

Marcel Dorff 72-39 (3-1)

Sander Schrik 70-41 (3-1)

Marloes Coenen 68-43 (3-1)

Guest Pickers 68-43 (3-1)

Nesim El Ahmadi 65-46 (2-2)

Waar kijk je UFC Vegas 58

De previewshow begint zondagochtend 10 juli om 02.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 03.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

Complete UFC Vegas 58 card

Main Card

- Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

- Caio Borralho vs. Armen Petrosyan

- Douglas Silva de Andrade vs. Said Nurmagomedov

- Jared Vanderaa vs. Chase Sherman

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Michael Johnson vs. Jamie Mullarkey

Preliminary Card

- Aiemann Zahabi vs. Ricky Turcios

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Cody Brundage vs. Tresean Gore

- David Onama vs. Garrett Armfield

- Kennedy Nzechukwu vs. Karl Roberson

- Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov

UFC UFC Vegas 58 | The Battle of the Rafael's zie je live op discovery+ 8 UUR GELEDEN