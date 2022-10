Deze week de vijf main card partijen van de UFC Vegas 63 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Cody Brundage (UFC middengewicht & UFC Vegas 63 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Cody Brundage. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik denk dat Kattar betere ontwikkeling heeft laten zien in zijn partijen en tegen betere competitie gevochten heeft dan Allen. Dit zal veruit de moeilijkste test van Allen zijn carrière worden, en dat kun je andersom niet zeggen. Ik denk dat de eerste drie ronden close zullen zijn en dat Kattar met zijn druk en snelheid de partij in de latere rondes naar hem toetrekt."

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Calvin Kattar vs. Arnold Allen

- Tim Means vs. Max Griffin

- Waldo Cortes-Acosta vs. Jared Vanderaa

- Josh Fremd vs. Tresean Gore

- Dustin Jacoby vs. Khalil Rountree Jr.

Picks Kattar vs. Allen (2-6)

Kattar: Dorff, Brundage

Allen: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker

Picks Means vs. Griffin (2-6)

Means: Coenen, Dorff

Griffin: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Brundage

Picks Cortes-Acosta vs. Vanderaa (7-1)

Cortes-Acosta: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff, Brundage

Vanderaa: Kornman

Picks Fremd vs. Gore (7-1)

Fremd: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Brundage

Gore: Coenen

Picks Jacoby vs. Rountree Jr. (7-1)

Jacoby: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Brundage

Rountree Jr.: Coenen

Tussenstand

Kris Dekker 119-63 (1-4)

Marcel Dorff 112-70 (1-4)

Stefan Struve 111-71 (2-3)

Sander Schrik 111-71 (2-3)

Dennis Kornman 106-76 (2-3)

Marloes Coenen 105-77 (2-3)

Guest Pickers 104-78 (0-5)

Nesim El Ahmadi 95-87 (2-3)

Waar kijk je UFC Vegas 63?

De previewshow begint zondagochtend 30 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

De complete card van UFC Vegas 63

Main Card

Preliminary Card

- Phil Hawes vs. Roman Dolidze

- Andrei Arlovski vs. Marcos Rogerio de Lima

- Joseph Holmes vs. Jun Yong Park

- Chase Hooper vs. Steve Garcia Jr.

- Cody Durden vs. Carlos Mota

- Christian Rodriguez vs. Joshua Weems

