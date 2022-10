Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 61 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Cody Durden (UFC vlieggewicht & UFC Vegas 61 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Cody Durden. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik ga voor Mackenzie Dern in het main event. Ze is fantastisch op de grond en kan een gevecht uit het niets beslissen. Ik verwacht dan ook dat ze het gevecht naar de grond krijgt en uiteindelijk ook de finish pakt. ."

Cody Durden is deze week de guestpicker Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de zes partijen

- Mackenzie Dern vs. Yan Xiaonan

- Randy Brown vs. Francisco Trinaldo

- Raoni Barcelos vs. Trevin Jones

- Sodiq Yusuff vs. Don Shainis

- John Castañeda vs. Daniel Santos

- Mike Davis vs. Viacheslav Borshchev

Picks Dern vs. Yan (8-0)

Dern: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Durden

Yan: -

Picks Brown vs. Trinaldo (7-1)

Brown: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Trinaldo: Durden

Picks Barcelos vs. Jones (5-3)

Barcelos: Coenen, Struve, Schrik, Dekker, Durden

Jones: El Ahmadi, Kornman, Dorff

Picks Yusuff vs. Shainis (8-0)

Yusuff: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Durden

Shainis: -

Picks Castañeda vs. Santos (7-1)

Castañeda: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Durden

Santos: Coenen

Picks Davis vs. Borshchev (6-2)

Davis: Coenen, Struve, Schrik, Dekker, Dorff, Durden

Borshchev: El Ahmadi, Kornman

Tussenstand

Kris Dekker 113-53 (4-2)

Marcel Dorff 104-62 (4-2)

Stefan Struve 102-64 (3-3)

Sander Schrik 101-65 (3-3)

Dennis Kornman 100-66 (6-0)

Guest Pickers 98-68 (4-2)

Marloes Coenen 95-71 (3-3)

Nesim El Ahmadi 88-78 (3-3)

Waar kijk je UFC Vegas 61?

De previewshow begint zondagochtend 2 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

