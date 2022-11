Deze week de vijf main card partijen van UFC 281 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Costello van Steenis (Bellator MMA middengewicht contender & UFC 281 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Costello van Steenis. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Adesanya gaat winnen op punten. Hij gaat voorzichtig zijn, "hit and run”.Iik denk dat het een saaie pot gaat worden."

Costello van Steenis tijdens de wegingen (Photo Credits: Bellator MMA) Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Israel Adesanya vs. Alex Pereira

- Carla Esparza vs. Weili Zhang

- Dustin Poirier vs. Michael Chandler

- Frankie Edgar vs. Chris Gutierrez

- Dan Hooker vs. Claudio Puelles

Picks Adesanya vs. Pereira (4-4)

Adesanya: Schrik, Dekker, Dorff, van Steenis

Pereira: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman

Picks Esparza vs. Zhang (0-8)

Esparza: -

Zhang: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, van Steenis

Picks Poirier vs. Chandler (7-1)

Poirier: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff, van Steenis

Chandler: Kornman

Picks Edgar vs. Gutierrez (0-8)

Edgar: -

Gutierrez: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, van Steenis

Picks Hooker vs. Puelles (3-5)

Hooker: Struve, Dekker, van Steenis

Puelles: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff

Tussenstand

Kris Dekker 125-66 (3-1)

Stefan Struve 117-74 (3-1)

Sander Schrik 116-75 (2-2)

Marcel Dorff 116-75 (3-1)

Marloes Coenen 111-80 (2-2)

Dennis Kornman 109-82 (1-3)

Guest Pickers 108-83 (2-2)

Nesim El Ahmadi 99-92 (1-3)

Waar kijk je UFC 281?

De previewshow begint zondagochtend 13 november om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC 281

Main Card

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Renato Moicano

- Dominick Reyes vs. Ryan Spann

- Erin Blanchfield vs. Molly McCann

- Andre Petroski vs. Wellington Turman

Early Preliminary Card

- Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

- Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gomez Juarez

- Mike Trizano vs. Seung Woo Choi

- Julio Arce vs. Montel Jackson

- Carlos Ulberg vs. Nicolae Negumereanu

